英首相下周訪中 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇

記者陳湘瑾／即時報導
英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計畫下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話。英國駐華貿易使節倪樂思（Lewis Neal）近日接受陸媒專訪時表示，英國與全球合作夥伴建立新的貿易關係並深化現有合作，這並非要在美國、歐盟和中國之間做選擇，而是要妥善管理好與這三大貿易夥伴的關係，以確保經濟增長。

倪樂思日前接受財新《商旅對話》時表示，中英夥伴關係在2025年以1月的中英經濟財金對話為起點，有了強勁的開端。此後，兩國在能源、環境、生命科學和醫療健康等多個領域進行廣泛交流。9月，英國商業貿易大臣訪問北京，自2018年以來首次以面對面形式出席了中英經貿聯委會（JETCO），「這些活動對於增強信心、探討如何消除貿易壁壘十分重要」。

除了政治對話之外，倪樂思提到，英國作為主賓國參與在廈門舉辦的中國國際投資貿易洽談會，帶領超過百家英國企業組成的代表團前來拓展中國市場。兩國達成多項商務合作意向，總價值超過2億英鎊。這也印證了政治對話與積極的商貿往來相結合，正是推動兩國貿易發展的根本動力。

被問及當英國要在全球範圍內建立更廣泛的貿易夥伴關係時中國在其中的定位，倪樂思表示，目前英國已與超過70個國家簽訂貿易協議，並加入了《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。相信英國能夠與全球合作夥伴建立新的貿易關係，並深化現有合作，包括美國、歐盟、中國與印度等國。

他強調，英國政府明確表示，這並非要在美國、歐盟和中國之間做選擇，而是要妥善管理好與這三大貿易夥伴的關係，以確保經濟增長。

面對中國市場，倪樂思表示，中國消費者的成熟度和商業敏感度讓其印象深刻，中國消費者的需求非常明確，要創新、要品質、也要實惠。中國中產階級消費者市場不斷增長，也看到英國企業在食品飲料、消費零售、體育、健康和養生領域擁有進入市場的機遇，可以提供具有悠久傳承、高質量且價格合理的創新產品。

