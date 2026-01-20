我的頻道

注重保暖、少吃生冷...中媒：海外網友瘋當「精神上中國人」

中國新聞組／即時報導
報導稱，中國的免簽政策持續「上新」，中國景區「長滿」了外國人，他們不斷走近中國，也逐漸了解中國，愛上中國。圖為外國學員在海南省三亞市中醫院學習中醫理論與八段錦。 (新華社)
「成為中國人」的話題看似宏大，實則源於很日常的生活細節。一名華裔博主在海外社媒上發帖分享喝熱水、驅寒保暖、少吃生冷食品等健康生活習慣，並幽默地向網友宣布：「從明天開始，你要變成中國人了。」隨後，這波操作引發各國網友集體模仿當「精神上的中國人」。

南方日報報導，心理學研究表明，一個人喜歡另一個人時，就會下意識地模仿對方，套用在跨文化傳播的語境，道理也是相似的。「成為中國人」雖然最初只是一個梗，但正因其民間性和真實性，能夠有效降低文化差異引發的「對抗解讀」，以「小切口」擊中情緒共通點。

報導指出，中式生活早已「圈粉全球」。從2016年的「二十四節氣」，到2022年的「中國茶」，再到2024年的「春節」，這些列入人類非遺代表作名錄的中國項目，蘊含著深刻而獨特的東方智慧。再比如，華裔博主分享的驅寒保暖、少吃生冷食品等，對中國人來說幾乎是常識；千百年來，中醫養生的「陰陽平衡」、「飲食有節」、道家思想中的「天人合一」、「道法自然」，潛移默化地濡養著人們的精氣神。

「成為中國人」，當然更多是精神上的。報導稱，過去一段時間，中國的過境免簽政策持續「上新」，中國景區「長滿」了外國人，他們不斷走近中國，也逐漸了解中國，最終不僅愛上中國、「種草」中國，主打一個「入鄉隨俗」。當然，即便是線上的「親密接觸」，也能打破不少壁壘和偏見。比如，去年初，小紅書上的中美兩國網友的對帳嗎？一場「沒有中間商賺信息差」的對話，讓一些西方媒體的「暗黑敘事」不攻自破。

報導說，中國國產大模型DeepSeek掀起科技求索熱潮，國產大飛機飛出自主創新新高度，「黑神話·悟空」打響國產單機遊戲對外輸出「第一槍」，文化「新三樣」出海踏浪……重塑敘事方式，打破單向認識，相信更多「精神上的中國人」，正走在文明互鑑的大道上。

華裔 春節 小紅書

