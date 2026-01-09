中國官方出手 宣布依據「反壟斷法」對外賣平台展開調查

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國外賣平台先前大打價格戰、引發激烈競爭與內捲化的批評。圖為中國外賣龍頭美團外送員。（新華社資料照片）
中國外賣平台的激烈競爭屢遭詬病，在官方先前多次約談並要求抵制「惡性補貼」後，最新情況是，中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據中國「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」。官員指出，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，「擠壓實體經濟」，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面「反映強烈」。

據央視新聞9日消息，中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室「有關負責同志」以「答記者問」形式指出，中共黨中央、國務院高度重視平台經濟創新和健康發展。外賣平台服務行業作為中國平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮了重要作用。

該負責人旋即表示，但近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面反映強烈。為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，上述委員會辦公室依據中國「反壟斷法」規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

據指出，本次調查評估是委員會辦公室表達競爭關注、評估壟斷風險、規範市場秩序的重要舉措，將通過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入了解外賣平台競爭行為，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。

官員要求，「外賣平台要積極配合市場調查、評估工作，嚴格落實反壟斷合規主體責任，有效防範化解壟斷風險，公平參與市場競爭，促進外賣平台服務行業創新和健康發展」。

