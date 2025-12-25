宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 中國外交部回應了

2023年3月26日宏都拉斯與台灣斷交，之後和中國建交。（新華社資料照）

宏都拉斯選委會24日發布總統選舉正式結果，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。阿斯夫拉選前曾表示，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，勝選將與台灣復交，也讓北京態度受到關注。中國外交部25日則重申「一個中國原則」。

陸媒澎湃新聞報導，中國外交部發言人林劍25日主持例行記者會。法新社記者在會上提問，宏都拉斯的阿斯夫拉已經宣布勝選，他曾說，要恢復與台灣的邦交關係。外交部對此有何評論？

對此，林劍表示，總統選舉是宏都拉斯的內部事務，中方尊重宏都拉斯人民的選擇。

但林劍也強調，中方願同宏方一道，「在『一個中國原則』基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。」

截至25日下午4點，中國官媒新華社尚未發布中國國家主席習近平 ，致電祝賀阿斯夫拉當選的消息。

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）在2023年3月26日宣布與中華民國 斷交、結束82年的邦誼，轉向與中國建交。

阿斯夫拉選前承諾，當選後將重新審視卡斯楚政府和中國所簽協議，並指宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏國獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

林劍12月3日曾在例行記者會上強調，中方對宏國帶來的正面影響。他舉例稱，中方援建的農業技術學校已順利竣工，2國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議，宏國的菸草進入了中國市場，去年中方自宏國進口咖啡 按年增長14倍等。