比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

就在SpaceX緊鑼密鼓籌備2026年IPO之際，中國商業航太領軍企業藍箭航太，已完成上市輔導，劍指科創板「商業航太第一股」。圖為藍箭航太的朱雀三號試驗火箭成功實現10公里高度的垂直返回回收。 （圖／取自藍箭航天微博）

就在SpaceX 緊鑼密鼓籌備2026年IPO之際，中國商業航太 領軍企業藍箭航太，已完成上市輔導，劍指科創板「商業航太第一股」。 代表在2026年這場兆級的資本競賽中，中國力量或許會比美國億萬富豪馬斯克 ，更早敲響上市的鐘聲。

網易科技報導，中國證監會官網顯示，藍箭航太IPO輔導狀態變更為輔導驗收，公司擬申報科創板上市。

所謂「輔導」，是中國企業上市前的必經之路。投行精英們進駐藍箭航太總部，從財務合規到資本市場規則對高管們進行全方位「特訓」。藍箭航太計畫於2026年登陸上海證券交易所科創板，將成為科創板「商業航太第一股」。

值得關注的是，藍箭航太可能落腳科創板成長層。這是中國證監會於今年6月，為尚未盈利但涉及前沿技術的公司設立的，專為那些仍然虧損，但擁有核心技術突破、商業前景光明且研發投入巨大的「國之重器」而設。

這與SpaceX的節奏幾乎完全同步。本月初SpaceX內部傳出消息，也在籌備2026年IPO。

為什麼都是2026年？因為商業航太已經走過了「講故事」的階段，進入需要靠巨量資本驅動的「工業化規模擴張」期。

藍箭朱雀三號總指揮戴政認為，SpaceX估值高，能承受多次試錯，可摸出產品邊界實現快速反覆運算。中國也看到這一點，允許科創板將第五套上市標準擴圍至人工智慧、商業航太等前沿領域，為未盈利硬科技企業打開融資通道。

如果說IPO是燃料，那麼藍箭航太手中最核心的引擎，就是讓馬斯克都不得不正視的「朱雀三號」。

藍箭航太的成名作是「朱雀二號」，是全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭，在這一賽道上甚至跑贏SpaceX的巨型火箭星艦和亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源。但藍箭航太真正的野心，承載在「朱雀三號」身上。

這是一款採用不銹鋼材質設計、運載能力達20至25噸的巨型火箭。它的目標只有一個：完整回收火箭一級助推器。

今年12月初，藍箭航太完成朱雀三號的首次大型可回收試驗。儘管火箭一級助推器在最後降落階段未能像SpaceX的獵鷹9號那樣穩穩落地，而是發生了墜毀，但這依然引起了全球航太界的震動。

馬斯克也注意到這次試驗。 他之前在社交媒體X上評價，朱雀三號的設計將「星艦」的元素加入到「獵鷹9號」的架構中。他甚至預言，這種設計最終可能會超越獵鷹9號，同時補充說「星艦處於另一個層級」。

對於馬斯克來說，朱雀三號不僅是一個技術名詞，而是對他近乎壟斷的可回收火箭市場最直接的挑戰。