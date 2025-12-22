情侶也不能互傳？私聊發淫穢訊息 中國認定違法

明年1月1日起，向好友私發淫穢信息也違法；示意圖。（取材自鳳凰網科技）

2026年1月1日起，新修訂的「中華人 民共和國治安管理處罰法」（以下簡稱「治安管理處罰法」）將正式施行，該法案首次明確將微信 私聊轉發淫穢信息納入違法範圍，最高可拘15天罰5000元人民幣(約710美元)，引發公眾對法律邊界與隱私權平衡的熱議。有網友好奇問，夫妻情侶間也不能傳嗎？

新「治安管理處罰法」第80條明確將「利用信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息」納入治安處罰範疇，無論傳播場景是公開微信群還是私人私聊，只要證據確鑿，均可處以10日以上15日以下拘留，可並處5000元以下罰款；情節較輕的，也將面臨5日以下拘留或1000元以上、3000元以下罰款。

若傳播猥褻影片40部以上，或傳播範圍超過200至500人次，則可能構成刑事犯罪；放任群成員傳播淫穢訊息，即使未主動參與，群主也可能被認定共犯，最高判一年有期徒刑。

與原法條相比，新法將最高罰款金額從3000元提高至5000元，情節較輕的罰款也從500元提高至1000元以上、3000元以下。此外，新法特別強調了對未成年人的保護，規定淫穢物品或信息中涉及未成年人的，從重處罰。

值得注意的是，即使是私人聊天中發送不雅照片或視頻，一旦被舉報查實，也會受到法律制裁。

對此，不少網友質疑，「法律未明確豁免親密關係場景」，連夫妻也不能互傳了嗎？還有人說，「對小情侶來說似乎不太友好，沒分之前是增加情調，分了之後就是呈堂證供」、「這規定讓人回到上世紀」、「全中國開始性壓抑」。更有人打趣表示，「我光是表情包就足夠判無期徒刑了」、「清朝也沒有管這麼寬吧」。

另有網友從生育角度吐槽，「那也不要生小孩了，生小孩也涉黃」，批評嚴管網路性資訊的同時鼓勵生育，被諷「既要滅絕慾望，又要批量造人」。還有人吐槽，「響應號召生三孩發的調情照，算不算違法？」

部分媒體報導「明年起私聊發淫穢資訊違法」被律師指出存在誤導，實際是舊法已有規定，新法僅加重處罰。網友質疑，媒體為流量製造話題。