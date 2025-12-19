我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒律師費仍由遺產埋單

美法案要求公布中共高層財富 中國揚言採取措施

中央社台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

針對美國新版「國防授權法案」出現多項抵制中國威脅、強化台灣防衛內容，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況，中國外交部今天說，中方敦促美方不得實施法案涉中消極條款；如果美方一意孤行，將採取堅決有力措施。

新華社報導，中國外交部發言人郭嘉昆19日下午在例行記者會上答問時表示，美國2026財年「國防授權法案」渲染中國威脅，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益，中方對此強烈不滿、堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。

他說，中方敦促美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，「不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。」

郭嘉昆揚言，如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

美國總統川普（Donald Trump）18日簽署參、眾兩院通過的「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）。

新版法案要求美國國家情報總監應在網站公布，並向國會相關委員會提交中國共產黨領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估。對象涵蓋中共總書記、中共中央政治局常務委員會成員與中央政治局委員。

「國防授權法案」重點還包括抵制中國威脅、確保印太任務成功及支持印太盟友與夥伴等。有關強化台灣防衛的部分，包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元的全額資金；授權美國部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國侵擾及惡意影響力行動；要求五角大廈設法和台灣建立聯合計畫，部署無人系統及反無人系統。

法案也要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

此外，「國防授權法案」還夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

中共 五角大廈 歧視

上一則

中國駭客疑入侵英外交部 盜數萬筆機敏資料

延伸閱讀

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等
美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失
川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」
美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」

美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來

別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來