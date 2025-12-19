胡錫進：一旦台海戰爭爆發 解放軍可不像俄軍那麼「面」

圖為國軍陸勝一號操演不久前在彰化縣大城鄉台西村海堤舉行，國軍裝甲542旅、機步第234旅進行對抗，戰甲車行經台61線平面道路。（記者黃仲裕／攝影）

美國近日宣布對台111億美元軍售 計畫，前中共官媒環球時報總編輯胡錫進 發文警告稱，沒有人相信台灣增購美國武器就能夠在一旦爆發的台海戰爭中抵抗住解放軍 的打擊。他強調，一旦大陸發動全面解放台灣戰役，一定是摧枯拉朽的，解放軍「可不會像俄軍那麼面」。

所謂的「面」是東北話，形容懦弱、沒能耐。

胡錫進18日晚間在微博發文，再度大談台灣議題。他以軍售為切入點，表示這是川普重回白宮後最為嚴重的涉台行動。他稱，說到底，沒有人相信台灣增購美國武器就能夠在一旦爆發的台海戰爭中抵抗住解放軍的打擊。更強調自己曾是軍人，並且親歷過南斯拉夫戰爭和伊拉克戰爭，「我非常相信，一旦台當局的行徑觸發武統，台當局的滅亡將是高度註定了的」。

他提到，大陸的軍事力量現在是「美國加上盟友一起」也平衡不了的，美國已經表現出軍事介入台海的怯意，他們在多次兵推中幾乎全被解放軍打敗了，美軍介入台海戰爭已經越來越無可能。

胡錫進還說，自己相信，一旦大陸發動「全面解放台灣戰役」，一定是摧枯拉朽的。而且他主張，不打則已，如果打，一定要在第一時間「斬首台獨的幾位關鍵首惡」，摧毀他們的指揮系統，同時要在第一時間摧毀國軍的所有軍事基礎設施，「消滅他們的有生力量」。他相信大陸肯定有能力迅速「打瞎台軍，打散台軍，打垮台軍」。

他更指，一旦戰爭爆發，解放軍「可不會像俄軍那麼面」，而且台灣只有3萬多平方公里的「巴掌大地方」，國軍主力根本沒有實施運動戰的空間，無處躲藏，他們或者被消滅，或者投降。

他對於政府發放「民防手冊」裡面提到一旦戰爭爆發，任何宣布投降的資訊都是假的，則強調「這些傢伙們意識到了戰爭一旦打響，他們將很可能沒有機會再向台灣社會發出任何聲音」。