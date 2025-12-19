我的頻道

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

南京博物院藏古畫流入拍場爭議延燒 文物局：已接到舉報

記者廖士鋒／即時報導
前身是國立中央博物院的南京博物院屬於中國國家一級博物館，藏品達43萬件。（新華社）
近日中國文物界出現一起駭人聽聞的案件，傳出南京博物院藏的明代書畫，竟流入拍場，雖然院方有做說明，但並沒辦法取信社會，目前中國國家文物局已經接到舉報，正在調查，江蘇省官方也已成立工作專辦聯合調查中。

這起事件源於澎湃新聞17日發出獨家報導，披露近代收藏家龐萊臣（1864-1949）的後人於1950年代向南京博物院捐贈了大量珍貴古代書畫，共有137件（套）之多，但最近發現所捐贈的一件明代仇英《江南春》圖卷突然在今年北京的一場藝術拍賣中亮相，估價達人民幣8,800萬元（約1250萬美金），後經贈畫者後代與中國官方干預而撤拍。

為此捐贈者的後人、龐萊臣曾孫女龐叔令向院方要求提供畫作下落，並已進入司法程序。同時也指出，消失的捐贈古代畫作一共有五幅，另包含北宋趙光輔《雙馬圖軸》、明代王紱《松風蕭寺圖軸》、清初王時敏《仿北苑山水軸》、清代湯貽汾《設色山水軸》。

綜合極目新聞、中國新聞周刊等消息，江蘇省文化和旅遊廳工作人員回應稱，已經關注到此事，該事件已由江蘇省文旅廳牽頭成立工作專班聯合調查處理，若存在相關違法違規行為，將根據調查結果依法依規處置，最終調查結果將及時對外公佈。而媒體撥打中國國家文物局文物違法舉報電話時，接線人員表示，已接到相關舉報，正在調查核實中。

稍早，南京博物院17日晚間則在官網回應稱，1959年1月該院正式接收龐增和先生（龐叔令父親）捐贈的137幅龐家收藏畫作。報導中提及的5幅爭議畫作，1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑒定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑒定為「假」。院方指出，1990年代，該院依照《博物館藏品管理辦法》對該5幅畫作「進行了處置」。下一步院方將積極配合該案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，「如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理」。

目前已有多位中國律師指出院方對畫作的處置有違法嫌疑。根據中國「國有館藏文物退出管理暫行辦法」第四條和第六條的規定，館藏文物如被鑒定為無文物價值的現代複仿製品，需要作退出處理的，應當按照與捐贈人約定的協議辦理；無約定協議的，應當事先徵得捐贈人同意。

