中日韓衛生部長會議14日舉行 日媒：中僅派工作官員出席

記者廖士鋒／即時報導
今年中日韓衛生部長會議在南韓舉行，但傳出中國不會派部長前往。圖為2023年12月第十六屆中日韓衛生部長會議在北京舉行。（圖／取自中國國家衛健委官網）
今年中日韓衛生部長會議在南韓舉行，但傳出中國不會派部長前往。圖為2023年12月第十六屆中日韓衛生部長會議在北京舉行。（圖／取自中國國家衛健委官網）

日本媒體消息，日本厚生勞動省12日宣布，中日韓衛生部長會議將於14日在南韓首爾召開，日本厚勞相上野賢一郎將出席，中國則計畫派工作級別官員而非部長出席，原因不明。

共同社引述日本官方消息做出上述報導，並指出，有關日中韓三國的會議，受日本首相高市早苗涉台國會答辯影響，中國政府已告知韓方原定11月在澳門舉行的文化部長會議暫時延期。

此外，中日韓衛生部長會議始於2007年。該會議幾乎每年召開並發表聯合聲明等文件。厚勞省稱，派部長出席是慣例，但過去也曾發生因各國部長不便等而派其他官員出席的情況。上野在12日的記者會上稱，會議將商討三國的共同課題老齡化等衛生醫療領域的合作，「希望確認持續合作關係」。

中國衛健委官網顯示，去年12月14日至18日，中國衛健委主任雷海潮率團赴日本出席第十七屆中日韓衛生部長會議並訪問日本。他表示，中國願同日方、韓方一道，共同推動中日韓衛生健康合作邁上新台階，更好造福三國人民，為維護地區繁榮穩定、推動構建人類衛生健康共同體作出更大貢獻。此外，會議期間，雷海潮分別與日本厚生勞動大臣福岡資麿、韓國保健福祉部副部長朴敏守、世界衛生組織西太區主任皮烏卡拉舉行雙邊會談，取得廣泛共識。

據中國外交部官網，中日韓合作機制源於1999年11月，時任中國總理朱鎔基、日本首相小淵惠三、南韓總統金大中在菲律賓出席東協與中日韓（10＋3）領導人會議期間舉行早餐會，啟動了三方在10＋3框架內的合作。2000年，三方領導人在第二次早餐會上決定在10＋3框架內定期舉行會晤。2008年12月13日，三國首次在10＋3框架外舉行中日韓領導人會議。

迄今已舉行九次領導人會議。同時三方已經在外交、科技、資訊通信、財政、人力資源、環保、運輸及物流、經貿、文化等領域建立了21個部長級會議機制， 2011年9月，三方在首爾建立中日韓合作秘書處，現任秘書長為李熙燮。

