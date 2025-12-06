我的頻道

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

法國總統馬克宏中國行 鞏俐陪同吃烤鴨

中國新聞組／北京7日電
鞏俐（右二）。（取材自微博）
法國總統馬克宏日前進行任內第四次訪華，為期三天的中國行細節曝光。原來馬克宏夫婦離華前秘密組織了一場烤鴨宴。現場照片顯示，師傅片鴨時「緊張得手抖」，而馬克宏對烤鴨則讚不絕口。6日一早，在北京從事烤鴨工作的大師傅分享了一段為顧客做烤鴨的畫面，間接曝光馬克宏這次訪華還帶了另外一位重要人物，那便是鞏俐。

綜合媒體報導，早在4日的時候，媒體人凱雷就曾分享了一則消息，消息指出，鞏俐和老公作為26名社科文教人士隨行。

由於現場沒有見到鞏俐和其老公，所以很多人認為這次訪華是2023年那次，其實不然，他們沒有現身鏡頭，應該是因為其他原因。

正如這位烤鴨大師傅所言：美食無國界，每一片鴨肉都裹著中法友誼的溫度，這也是他職業生涯裏最珍貴的一次掌刀時刻。

據報導，馬克宏四次訪華，多次身邊都出現了鞏俐的身影（有說三次，但也有說兩次），足可說明鞏俐的重要性。尤其是對於中法文化交流，鞏俐起到了很大的橋梁作用。

曝光的畫面中，雖然沒有鞏俐與馬克宏的合照，但掌刀的大師傅卻分別與他們每個人合照，這就說明兩人同時在場。

報導稱，鞏俐毫無明星架子，要知道鞏俐可是國際巨星，身上流露的風範並不是一般中國女星可以比較的，只見她一手攬著掌刀大師傅，一邊豎起拇指，笑容中透著灑脫和自然。細看可以發現，鞏俐不僅氣場大，而且非常凍齡。出生於1965年的她即將迎來60歲，但她的頭髮、顏值以及各方面都顯得非常年輕，像是一個40多歲的婦人一樣。

據了解，這並不是鞏俐第一次跟隨馬克宏訪華，不過這次更低調，身邊並沒有見到其法籍老公。

有人因為鞏俐的國籍（新加坡），從而抨擊其行為。其實，這樣的認知是狹隘的，也永遠達不到鞏俐的高度。管她是不是中國人，只要喜愛中國，能夠為中國的文化交流做出貢獻，那麼她就值得尊重。

除了這層原因之外，鞏俐夫婦與馬克宏夫婦本身也是好友，雙重原因之下，連續帶著她訪華也在情理之中。

馬克宏夫婦吃北京烤鴨，鞏俐身穿黑衣低調陪同，還與廚師親切合影。（視頻截圖）
馬克宏、布莉姬夫婦。（取材自微博）
馬克宏 新加坡

