小球牽動大球…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋

法國總統馬克宏5日前往四川省體育館，與正在成都參加2025年國際乒聯混合團體世界盃的中法兩國運動員互動。（新華社）

法國總統馬克宏 在對中國進行國事訪問的最後一天，5日在成都探望了正在混團世界盃 激戰的乒乓運動員，並「加入」法國隊與中國隊打乒乓。

據都市快報報導，馬克宏來到四川省體育館探望正在參加2025年國際乒聯混合團體世界盃的法國隊、中國隊的運動員、教練。目前法國隊和中國隊都已進入8強，正在進行第二階段的循環賽。現場，馬克宏也搭檔法國隊球員，與中國乒乓球隊員王楚欽、孫穎莎同台較量。

這項安排並非偶然，背後是法國乒乓新「黃金世代」的崛起，更因乒乓的意義早已超越乒乓本身。

從發軔於歐洲的乒乓球成為中國「國球」，到乒乓球混團計畫從成都進入洛杉磯奧運 會……乒乓誕生百餘年以來，已從英國大學生的「桌上網球」發展為全球220多個國家和地區共同參與的國際運動。

在本屆成都混團世界盃開賽的一個月前，由勒布倫兄弟率領的法國男乒在歐錦賽奪冠，這是法國男團時隔27年後重新奪回歐錦賽男團桂冠。費利克斯．勒布倫還是去年在巴黎凱旋門下接受馬克宏授勳的奧運英雄。

法國乒乓的復興為世界乒乓球注入了新鮮力量，而其復興本身也是東西方交流的成果。法國是第一個與新中國建立大使級外交關係的西方大國。中法建交後，雙方體育交流合作日益密切，法國教練助力中國擊劍、足球、柔道等項目發展，而中國也有多個優勢項目的教練前往法國執教，乒乓便是其一。

21世紀初期，隨著多位法國乒乓名將退役，法國乒乓運動一度陷入低谷。 2013年，受法國乒協之邀，中國隊教練韓華接手法國男乒。而費利克斯．勒布倫直拍絕活的背後，亦有多位中國教練身影。

而乒乓之所以超越乒乓本身，不僅在於競技水平共進，更在乒乓正串聯起更多樣化的文化。 2023年世乒賽在南非德班舉辦，這是世乒賽時隔84年重返非洲。 2029年世乒賽落腳巴西，世乒賽將首度進入南美洲。

正如費利克斯．勒布倫所說，如今幾乎每周都有不同的乒乓賽事在世界各地舉行。運動員和球迷一樣，跟著乒乓走遍全球，透過這顆「小球」看見人類共同居住「大球」。此之謂也。

20世紀70年代，中美「乒乓外交」透過運動消弭隔閡，寫就一段外交佳話。半個多世紀後的今天，世界格局已然不同，但人們追求「更快、更高、更強——更團結」的願望從未改變。在地緣政治劇烈演變、中歐關係搖擺徘徊的當下，同樣需要小球裡的大智慧。