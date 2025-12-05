我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

串流版圖迎劇變 Netflix開價720億吃下華納片廠與HBO Max

華府炸彈客身分如何曝光？爆裂物購買紀錄與手機車牌數據

成員捲宏福苑大火爭議 民建聯指立法會選情告急

中央社台北5日電
香港大埔宏福苑大火造成159人死。（路透 ）
香港大埔宏福苑大火造成159人死。（路透 ）

目前是香港立法會第一大黨的建制派民建聯，其成員黃碧嬌被指有份推動宏福苑大維修，遭網友猛烈批評。面對將於7日舉行的立法會選舉，民建聯近日兩度指選情告急，主席陳克勤更拍片指該黨被中傷詆毀，選情「非常嚴峻」。

宏福苑大火主因之一是維修工程問題。不少宏福苑居民早已不滿上屆業主立案法團通過天價維修工程。

民建聯黃碧嬌曾是上屆宏福苑業主立案法團顧問，曾為維修工程護航，在大火後遭網友猛烈批評。民建聯曾發聲明，指網上有許多對民建聯的中傷抹黑及不實謠言，若證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，絕不姑息。

面對立法會選舉，民建聯近日兩度指選情告急。民建聯2天前在其臉書發文，指支持立法會選舉如期舉行，又指過去一段時間網上輿論出現對民建聯的一系列抹黑，均屬虛構失實指控，「是有組織打擊民建聯的選情」。現時民建聯「選情嚴峻」、「全面告急」，呼籲市民一定要在星期日出來投票支持民建聯，「一票不能少」。

民建聯臉書昨天上載主席陳克勤的影片，指有人利用這次災情抹黑民建聯，嚴厲譴責毫無事實根據的中傷和詆毀，民建聯要求政府獨立全面調查火災，堵塞和監管現有制度的漏洞，「我們一定要一查到底，追究責任，還我們死傷者一個公道」。

陳克勤又指，民建聯選情「非常嚴峻」、「很需要你手上的一票」、「一定要堅定支持民建聯」。

民建聯目前是立法會第一大黨，有19個議席，今屆派出26人參選。

香港星島日報專欄大棋盤今天刊文，指在宏福苑火災慘劇下，社會仍陷於悲傷之中，競選氣氛明顯不及之前，多名候選人都預計今次立法會選舉投票率難望有重大突破。

文中又指，民建聯近日在火災中捲入輿論風暴，被網民狙擊，甚至面對建制友黨「搶票」。有建制中人分析，火災事件對民建聯地區直選選情影響較大。

2021年香港立法會選舉沒有泛民主派參選，地方選區投票率只有30.2%，為歷屆最低。

宏福苑 投票 香港

上一則

馬克宏訪中演說談俄烏戰爭 呼籲美歐為烏克蘭保持團結

延伸閱讀

香港立法會選舉7日登場 因大火慘劇蒙陰影

香港立法會選舉7日登場 因大火慘劇蒙陰影
1場大火2個香港 紐時刊文：官方急維穩、民不服問責

1場大火2個香港 紐時刊文：官方急維穩、民不服問責
香港保安局長去信華爾街日報：用偏見批詆毀港府救災

香港保安局長去信華爾街日報：用偏見批詆毀港府救災
叫「英雄」太沉重…香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人

叫「英雄」太沉重…香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...
紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由