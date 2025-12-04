歷時25小時30分 中國最長直航飛機抵達布宜諾斯艾利斯

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國飛往阿根廷的直航航班，由上海經停奧克蘭再抵達布宜諾斯艾利斯。（圖／取自新聞晨報）
中國飛往阿根廷的直航航班，由上海經停奧克蘭再抵達布宜諾斯艾利斯。（圖／取自新聞晨報）

由上海出發的中國與阿根廷的首條直航航線已經開通，中國東方航空公司MU745航班4日抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的埃塞薩國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的「水門」，標誌航線開通。

據新華社，該航班於北京時間4日淩晨從上海浦東國際機場起飛，在紐西蘭奧克蘭經停兩小時，最後抵達布宜諾斯艾利斯，歷時約25小時30分。

新航線採用經停奧克蘭前往阿根廷的「南向通道」，優化了以往需經歐洲或北美轉機的「北向航路」，行程總計2萬多公里，刷新了全球最長單程航線紀錄。目前，該航線計畫每週兩班往返，週一、週四從上海出發，週二、週五從布宜諾斯艾利斯返回。

另外新聞晨報、環球網等報導，該航線的執飛機型為波音777-300ER，經濟艙價格人民幣8,400元左右起（約1187美元），公務艙4萬2,000元左右起（約5939美元）。

由於超長的航線距離以及飛機性能的限制，目前中國至南美洲基本無法實現直飛，必須選擇中途經停。該航線也是全球首條連接「對蹠點」城市間的商業航線。「對蹠點」即地球同一直徑的兩端點。全世界僅有少數城市能幸運地擁有陸上對蹠點。相距約兩萬公里的中國上海與阿根廷首都布宜諾賽勒斯正是其中之一。

此外，而東航在該航線還成功申請到「第五航權」，允許航班在經停奧克蘭時上下客貨。這將為三國的高附加值農產品以及精密儀器等特色貿易提供更優的物流選擇。在新航線開通的同時，東航物流旗下東航冷鏈同步開通阿根廷至中國的生鮮直送新通道，回程航班將通過客機腹艙將2.1噸阿根廷櫻桃和10.5噸冰鮮智利鮭魚帶回中國。

上海飛布宜諾斯艾利斯航線由中國東方航空執飛。（圖／取自央視新聞）
上海飛布宜諾斯艾利斯航線由中國東方航空執飛。（圖／取自央視新聞）

