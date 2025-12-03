眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

71歲的黃先生在表示妻子被困於宏福苑大火現場後作出反應。（路透）

那是個晴朗的秋日下午，天空湛藍、微風輕拂。黃先生踏上熟悉的路，準備步行到學校接孫女。

路透報導，這位71歲的退休 人士與妻子長年輪流從大埔的公寓步行接送孫女。那個星期三，也就是宏福苑 發生致命大火的那天，輪到他出門。

離家沒多久，他就注意到屋苑其中一座大樓濃煙竄升。

當他匆忙折返、讓孫女留在後方逃離時，熊熊火焰正從他與妻子所住大樓的中層窗口噴出。

警方協助71歲男子黃先生，他聲稱妻子在宏福苑發生重大火事時受困於屋內。（路透）

「我老婆還在裡面！」他指著被火舌狂吞的高樓大喊。

悲劇發生後一周，黃太太仍然下落不明，是30名失蹤者之一。此次火災已造成至少159人罹難。

黃先生當時悲痛欲絕，雙手高舉，被路透攝影師拍下並在網路上瘋傳，成為了香港 自1948年以來最致命火災的象徵性畫面。

一名女子在宏福苑附近臨時搭建的花圈悼念處祈禱。（路透）

拍下這張照片的路透攝影師蕭（Tyrone Siu）說，他抵達現場時距離火警爆發約一小時，便看到黃先生在路邊，以近乎瘋狂又無比哀痛的手勢發洩絕望。

警方人員正在安撫黃先生。（路透）

「這張照片本身就說盡了一切。」蕭說，「無論你來自哪裡，都能感受到他當下的無助與痛苦。」

黃先生的兒子接受在接受路透採訪時，警方正穿著防護裝備逐層搜尋遺體。直到星期二，他的母親，也就是黃先生的妻子，依舊毫無消息。

71歲的黃先生在表示妻子被困於宏福苑大火現場後作出反應。（路透）

黃先生的兒子（J Wong）說，他希望講述家人的故事，能作為療癒的一部分。

政府指出，屋苑裝修工程使用劣質塑膠網與保溫泡棉，是火勢能迅速蔓延至7棟大樓、危及超過4,000名居民的原因之一。

黃先生向警方報案，稱其妻子被困於宏福苑住宅的某單位內。（路透）

「事發第一天，他根本無法接受發生的事。」兒子說。當父親望著大火時，他「從大樓的狀況就知道」妻子凶多吉少。

兒子透露，火災爆發後某個時刻，母親曾打電話給父親，通話約1分鐘。他不願細說內容，只說，「那通電話之後，她就再也沒有消息了。」

71歲的黃先生在表示妻子被困於宏福苑大火現場後作出反應。（路透）

黃先生的兒子表示，父親曾任大廈維修工頭，持有電工及水喉匠資格，一直對大樓裝修工程的安全隱患感到憂心。父親曾把覆蓋窗戶的保麗龍板拆除，改為阻燃膠膜，並經常往外牆的綠色安全網灑水保持濕潤。

「盡管他早知道風險，也做了所有能做的事，但還是無法阻止悲劇發生。」兒子說。

71歲的黃先生在表示妻子被困於宏福苑大火現場後作出反應。（路透）

那天下午，在那張照片被拍下後，黃先生一直站在現場，看著眼前的恐怖景象。期間他一度虛脫倒地。入夜時，一名警員遞來一張藍色塑膠凳讓他坐下。