宏福苑唯一未著火大廈 開放居民返家取物

12月3日，大埔宏福苑大火中唯一未被波及的宏志閣，今早在政府安排下，居民陸續返回家中收拾個人物品。每戶可以返回大廈一次，限兩人同時上樓，逗留最多1個半小時。（香港中通社）

香港 傳統習俗的「頭七」已過，在宏福苑 唯一未受大火波及宏志閣，香港當局開放居民返回家中取物，大批義載計程車以及旅遊巴前往接載居民。港府說已向逾一千九百戶宏福苑居民派發一萬港元應急補助金，香港保監局協助保險 公司，清理出受災居民相關保單逾八千張。

香港宏福苑上月二十六日發生驚天火災，到本月二日是「頭七」。香港傳統習俗，「頭七」意味著往生者已準備好接受後人的祭拜和香火。「頭七」過了，一切才開始回復往常。

發生五級大火災的宏福苑，八幢大廈中唯有宏志閣未捲入大火，當局放開此幢居民，在早上九點至晚上九點，經登記後返回家中取回個人物品，現場有政府應急隊協助，當局批准每家兩人上樓，只可逗留一個半小時，居民要排隊逐個乘電梯上樓，全程要由兩名社工和義工陪同。

有居民拉著行李箱上樓取物，出來說自己住的單位仍有發泡膠封窗，單位外棚架見到有灰燼。還有居民返回單位，與分隔七日的貓重聚，他稱這幾天一直擔心貓的情況，太太甚至為此流淚，今日上樓看到貓的健康狀況良好。

警方消息說，未來可安排此幢住戶返回單位居住，要先拆除外牆棚架，但暫時未有解封日期。有居民說現在香港政府安排的住處，只能居住三個月，期望未來能回到宏志閣居住。

港府民政事務總署署長杜潔麗說，已經大致完成派發一萬港元應急補助金，截至二日晚間，已為超過一千九百三十戶登記，並向一千九百二十一戶發放，其餘約十戶由於在其他區的應急住所居住，當局會安排他們在當區或大埔的民政事務處另行領取。香港政府還向每戶受影響家庭發放的五萬港元生活津貼，已處理一百零四個家庭，並已開始派發。

港府民政及青年事務局副局長梁宏正則說，截至十二月二日，已安排超過二千六百名宏福苑居民入住短中長期住宿。當局已配對公務員跟進個案，並在「一戶一社工」基礎下，了解居民住宿需要，重申所有受影響住戶，包括業主及租戶，都合資格申請安置。

他稱當局已找到超過二千個單位，包括酒店、青年宿舍、過渡性房屋，全部免費提供給居民，希望能夠滿足他們的需要。另外，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」總額至今有二十三億港元。基金將長期並持續支援居民需要，包括生活津貼、慰問金及殮葬費，以及向受傷居民、外籍傭工、工友及受影響學生發放相應補助金，未來會繼續留意居民需要，作出適切安排及協助。

香港保監局行政總監張雲正說，推進大埔宏福苑火災相關保險工作的專責小組，主要協助保險公司，接觸火災傷者和受影響的家庭成員，提供最適切協助。目前找到涉及火災的保單之中，壽險有七千六百張，非壽險和產險有一千一百張。

張雲正指，小組成立初步工作是尋找涉及火災的保單，以及理賠的資源和流程是否足夠和流暢，並發現財產保險以外，亦有很多壽險要處理，包括身故保障、醫療健康和個人意外保險，並主動接觸幾乎全港所有活躍的壽險公司，在資料庫內尋找和宏福苑地址相符的客戶，所有保險公司都非常合作。

香港社會仍然關注，如此慘烈的大災難如何追責。前港府運輸及房屋局長張炳良在媒體撰文說，宏福苑五級火事件，必然涉及人為、易燃物料、施工安全、工程監督、防火等多方面多層次因素，更有聲音質疑大維修招標程序及集團利益網絡等問題，全面徹查已近乎社會共識，雖然警方、廉署和相關政府部門已即時啟動相應規管機制及調查，但仍須開展面向社會的第三方獨立調查，「全鏈條」地翻起地氈，挖出大大小小問題，以免令人質疑「官官相衛走過場」。

張炳良說，香港傳統制度上採用最高規格的「法定」獨立調查委員會，調查重大意外事故，但沒有既定準則，由政府權衡考量；亦可以成立「非法定」的獨立調查委員會，不過缺乏法定傳召權。希望今次調查能有助整頓多層大廈及屋苑維修管理以至業主法團治理的一系列問題，認為政府若具底氣自信，就不怕「自我體檢」挖掘到底，凝聚改革的社會意志和力量。