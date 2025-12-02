我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

中國地方政府債券發行規模 首度突破45兆元創新高

中央社台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

監測數據顯示，截至今天，中國地方政府債券發行總規模攀升至人民幣10.1兆元（約1.4兆美元），不但創下中共建政以來新高，且首度突破10兆元大關。中國學者認為，這雖有「里程碑式意義」，但須警惕債務過快成長對地方中長期財政可持續性的挑戰。

第一財經報導，上述數據來自中國數據平台機構「企業預警通」，並對照中國人民銀行及中國財政部發布的官方數據而得。

報導提到，長期關注中國地方債的中央財經大學教授溫來成表示，地方政府債券發行規模首次突破10兆元，具有「里程碑式意義」。

溫來成說，這些年中國地方政府債券發行規模成長較快，目前地方政府債務餘額已超過50兆元，但仍控制在限額之內，總體來說債務風險「安全可控」，但需要警惕債務過快成長對地方中長期財政可持續性的挑戰。

根據報導，中國2015年施行的新預算法，賦予了各省級行政區以發行政府債券形式舉債的權力。此後，各個地方政府債券的發行規模，整體呈現波動向上趨勢，2015年首年就一舉超過3兆元大關達3.8兆元，2016年飆升至6兆元，此後3年穩定維持在4兆餘元。

為因應COVID-19疫情衝擊，擴大有效投資提振經濟，2020年地方政府債券發行規模再次突破6兆元，2021年突破7兆元；而為置換存量隱性債務（借新債還舊債），2023及2024年進一步突破9兆元，其中2024年已達9.8兆元。

到了今年，為了穩投資和繼續置換地方政府隱性債務，中國地方政府債券發行規模首次突破10兆元。

溫來成表示，中國未來應適度管控地方政府債券成長速度，並強化績效管理，提高地方政府債券資金使用效益，且加快建立與「高質量發展」相適應的政府債務管理機制，也要健全防範化解地方政府債務風險長效機制。

債券 疫情 財政部

上一則

觀察站／慘遭股債雙殺 中最大房企之一萬科要爆雷了？

下一則

王世堅金句「從從容容游刃有餘」入選中國10大流行語

延伸閱讀

觀察站／慘遭股債雙殺 中最大房企之一萬科要爆雷了？

觀察站／慘遭股債雙殺 中最大房企之一萬科要爆雷了？
打造軍備之外的台灣之盾

打造軍備之外的台灣之盾
史坦普調降中國房企萬科評級 指難以維持財務承諾

史坦普調降中國房企萬科評級 指難以維持財務承諾
理財百科／年過60 積極累積財富3招

理財百科／年過60 積極累積財富3招

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇