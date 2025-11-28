我的頻道

香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

香港查宏福苑維修貪污 今再拘捕八人累計破兩位數

記者陳政錄／北京即時報導
香港大埔宏福苑社區26日失火，共七棟樓陷入火海，該社區維修工程所使用的物料包括發泡膠板等易燃物，以及火勢蔓延後竹棚支架掉落擴散火勢，被認為是造成火勢快速蔓延的原因。（路透）
香港新界大埔宏福苑社區26日發生代表「災難性」的五級大火，已造成至少128死、79傷，由於火勢迅速蔓延，被認為與發泡膠板等維修工程用料有關，香港廉政公署就維修工程可能涉及貪污展開全面調查。據，28日再先後拘捕8名人士；加上昨日以「誤殺」罪拘捕3名工程公司人員，目前被拘捕者已超過11人。

據新華社，香港廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，28日先後拘捕8名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。

今天上午時，綜合星島日報等港媒報導，28日，香港廉政公署再度拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司2名董事。

在此之前，港警已於27日，以「誤殺」罪拘捕3人，他們為工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問。

昨天香港廉政公署就表示，就大埔宏福苑大維修工程懷疑涉及貪污展開調查。

雖確實起火原因仍在調查，香港保安局局長鄧炳強表示，相信是宏昌閣（宏福苑八棟樓之一的F座大樓）低層圍網最先起火，引燃發泡膠板並快速蔓延波及其他樓宇，讓玻璃爆破、火勢急速增強並蔓延到室內，大面積同時起火造成災難。港警將進行全方位取證和調查；同時，經香港消防檢查發現八座大廈火警警鈴無法有效操作，「有開但無聲響」，將對設備商採取執法行動。

這是一九四八年石塘咀倉庫大火以來，香港死傷最嚴重的火災。

宏福苑社區於一九八三年建成，有八座樓，提供近兩千個住房單位，總人口近五千人，正進行維修工程，據港媒報導，居民曾抗議八座樓同時維修，也曾抗議工程透明度不足，曾見工人在竹棚吸煙等。公開資訊顯示，進行外牆工程的工程承建商為「宏業建築工程有限公司」。

上一則

