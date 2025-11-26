又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

圖為中國國家主席習近平。路透

中國已連續兩個月公布投資下滑，是數十年來頭一遭。英國金融時報（Financial Times）報導，中國投資意外下滑，顯示國家主席習近平 打擊產業過度競爭的行動可能已影響經濟，這個全球第二大經濟體將更難達到成長目標。

本月出爐的官方數據顯示，中國今年截至10月固定資產投資減少1.7%，延續1至9月下滑0.5%的頹勢。如果排除2020年新冠疫情爆發初期，這是中國近數十年來頭一次公布固定資產投資下滑。

中國未公布獨立單月固定資產投資比較數據，但從今年來下降速度來看，10月固定資產投資可能比去年同月下滑11%。金融時報分析則顯示，中國31個省級行政區有三分之一1至10月固定資產投資下滑，1至5月的這個數字只有三個。

習近平已多次就高科技和綠能 等產業價格戰發出警告，北京當局把這稱為「內捲」，外界普遍認為這個問題與產能過剩有關。儘管固定資產投資數據品質一直受到質疑，一些分析師認為技術性調整可能嚴重影響10月統計，固定資產投資大幅下滑仍可能影響中國經濟成長。

ING大中華區首席經濟學家宋林說：「與許多中國企業交談後發現這些業者投資很謹慎，北京當局今年中開始談論反內捲措施以來，公部門可能也比過去來得審慎。」

高盛 分析師估計，固定資產投資約六成降幅來自「先前高估數據的統計修正」，北京當局「反內捲」政策、房地產市場降溫及基礎建設相關財政支出減速，能解釋約四成降幅。投資下滑將推升地方政府發掘替代成長來源的壓力，尤其是在不動產價格下跌的情況下。

中國經濟其他領域也步履蹣跚，10月以美元計算總出口意外下滑，零售銷售成長2.9%，成長率是一年多來最低。經濟學家認為，基於第1和第2季經濟擴張速度超標，北京當局今年可望達成國內生產毛額（GDP）成長「5%左右」的目標，但未來幾年將面臨挑戰。

高盛首席中國經濟學家閃輝表示，基於明年前景充滿挑戰，中國決策官員不排除略為調降2026年經濟成長目標至「4.5%以上」。不過，閃輝認為中國較可能維持經濟成長目標在「5%左右」，並在下月中央經濟工作會議上決定進一步鬆綁政策。