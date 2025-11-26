我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為中國國家主席習近平。路透
圖為中國國家主席習近平。路透

中國已連續兩個月公布投資下滑，是數十年來頭一遭。英國金融時報（Financial Times）報導，中國投資意外下滑，顯示國家主席習近平打擊產業過度競爭的行動可能已影響經濟，這個全球第二大經濟體將更難達到成長目標。

本月出爐的官方數據顯示，中國今年截至10月固定資產投資減少1.7%，延續1至9月下滑0.5%的頹勢。如果排除2020年新冠疫情爆發初期，這是中國近數十年來頭一次公布固定資產投資下滑。

中國未公布獨立單月固定資產投資比較數據，但從今年來下降速度來看，10月固定資產投資可能比去年同月下滑11%。金融時報分析則顯示，中國31個省級行政區有三分之一1至10月固定資產投資下滑，1至5月的這個數字只有三個。

習近平已多次就高科技和綠能等產業價格戰發出警告，北京當局把這稱為「內捲」，外界普遍認為這個問題與產能過剩有關。儘管固定資產投資數據品質一直受到質疑，一些分析師認為技術性調整可能嚴重影響10月統計，固定資產投資大幅下滑仍可能影響中國經濟成長。

ING大中華區首席經濟學家宋林說：「與許多中國企業交談後發現這些業者投資很謹慎，北京當局今年中開始談論反內捲措施以來，公部門可能也比過去來得審慎。」

高盛分析師估計，固定資產投資約六成降幅來自「先前高估數據的統計修正」，北京當局「反內捲」政策、房地產市場降溫及基礎建設相關財政支出減速，能解釋約四成降幅。投資下滑將推升地方政府發掘替代成長來源的壓力，尤其是在不動產價格下跌的情況下。

中國經濟其他領域也步履蹣跚，10月以美元計算總出口意外下滑，零售銷售成長2.9%，成長率是一年多來最低。經濟學家認為，基於第1和第2季經濟擴張速度超標，北京當局今年可望達成國內生產毛額（GDP）成長「5%左右」的目標，但未來幾年將面臨挑戰。

高盛首席中國經濟學家閃輝表示，基於明年前景充滿挑戰，中國決策官員不排除略為調降2026年經濟成長目標至「4.5%以上」。不過，閃輝認為中國較可能維持經濟成長目標在「5%左右」，並在下月中央經濟工作會議上決定進一步鬆綁政策。

高盛 習近平 綠能

上一則

清華保研生緬懷亡父獲百萬讚 挨轟「不孝子」 本人喊冤

下一則

香港大火釀13死 習近平要求「全力撲滅火災」

延伸閱讀

川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題

川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題
新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息

新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息
聯合國口水戰延燒 日本致函駁斥中國說法「毫無根據」

聯合國口水戰延燒 日本致函駁斥中國說法「毫無根據」
分析：習近平「台灣戰後回歸說」 衝著日本而來

分析：習近平「台灣戰後回歸說」 衝著日本而來

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生