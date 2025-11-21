中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻

中國官方宣布，大熊貓圈養種群已經達到800隻以上。圖為大熊貓幼崽。（新華社資料照片）

大熊貓的保育一直是國際關注的議題，而中國官員21日公布，目前大熊貓圈養種群數量達808隻，「有效維護了種群的可持續發展」。

據新華社11月20日至22日，2025全球熊貓夥伴大會在四川成都舉辦。中國國家林業和草原局局長劉國洪21日透露，目前大熊貓圈養種群數量達808隻，有效維護了種群的可持續發展。

劉國洪21日並說，下一步，中國將在國土空間規劃基礎上，編制實施大熊貓國家公園規劃，嚴格規範大熊貓棲息地人為活動，讓大熊貓的家園更加美麗；一體化實施大熊貓棲息地生態系統品質提升、生態廊道建設和生物多樣性保護等重點工程，深入推進生態系統優化，讓大熊貓的家園更加舒適；持續抓好生態惠民，推動大熊貓保護事業成為惠及人民群眾的幸福事業；持續深化全球熊貓夥伴協作，建設世界一流的大熊貓交流合作平台，共同傳播人與自然和諧共生理念。

另據中國國家林草局消息，11月4日，中國大熊貓保護研究中心綿陽基地投入試運行。大熊貓國家公園綿陽片區總面積達4194.26平方公里，約占大熊貓國家公園總面積的1/5，是大熊貓野外種群數量最多、密度最大的地區之一。

公開消息顯示，2015年2月28日，中國國家林業局曾舉行記者會，第四次大熊貓調查結果。結果顯示，截至2013年年底，全國野生大熊貓種群數量達1864隻，圈養大熊貓種群數量達到375隻，野生大熊貓棲息地面積為258萬公頃，潛在棲息地91萬公頃，分布在四川、陝西、甘肅 三省的17個市（州）、49個縣（市、區）、196個鄉鎮。

2005年5月3日，受中共中央和中國國務院 的委託，國台辦主任陳雲林在上海宣布中國同胞向台灣同胞贈送一對大熊貓，由臥龍中國大熊貓保護中心提供。直到2008年，「團團」、「圓圓」兩隻熊貓才搭乘熊貓專機從四川成都抵達台灣，隨後進駐台北市木柵動物園。

台灣目前有3隻熊貓，分別是「圓圓」、「圓仔」、「圓寶」，後兩隻都在台灣出生，至於「團團」則已於2022年11月離世。在台灣的熊貓，都屬於中國「贈」給台灣，不用如外國動物園引進熊貓般，需支付高額租金 。