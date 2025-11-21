我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國官方宣布，大熊貓圈養種群已經達到800隻以上。圖為大熊貓幼崽。（新華社資料照片）
中國官方宣布，大熊貓圈養種群已經達到800隻以上。圖為大熊貓幼崽。（新華社資料照片）

大熊貓的保育一直是國際關注的議題，而中國官員21日公布，目前大熊貓圈養種群數量達808隻，「有效維護了種群的可持續發展」。

據新華社11月20日至22日，2025全球熊貓夥伴大會在四川成都舉辦。中國國家林業和草原局局長劉國洪21日透露，目前大熊貓圈養種群數量達808隻，有效維護了種群的可持續發展。

劉國洪21日並說，下一步，中國將在國土空間規劃基礎上，編制實施大熊貓國家公園規劃，嚴格規範大熊貓棲息地人為活動，讓大熊貓的家園更加美麗；一體化實施大熊貓棲息地生態系統品質提升、生態廊道建設和生物多樣性保護等重點工程，深入推進生態系統優化，讓大熊貓的家園更加舒適；持續抓好生態惠民，推動大熊貓保護事業成為惠及人民群眾的幸福事業；持續深化全球熊貓夥伴協作，建設世界一流的大熊貓交流合作平台，共同傳播人與自然和諧共生理念。

另據中國國家林草局消息，11月4日，中國大熊貓保護研究中心綿陽基地投入試運行。大熊貓國家公園綿陽片區總面積達4194.26平方公里，約占大熊貓國家公園總面積的1/5，是大熊貓野外種群數量最多、密度最大的地區之一。

公開消息顯示，2015年2月28日，中國國家林業局曾舉行記者會，第四次大熊貓調查結果。結果顯示，截至2013年年底，全國野生大熊貓種群數量達1864隻，圈養大熊貓種群數量達到375隻，野生大熊貓棲息地面積為258萬公頃，潛在棲息地91萬公頃，分布在四川、陝西、甘肅三省的17個市（州）、49個縣（市、區）、196個鄉鎮。

2005年5月3日，受中共中央和中國國務院的委託，國台辦主任陳雲林在上海宣布中國同胞向台灣同胞贈送一對大熊貓，由臥龍中國大熊貓保護中心提供。直到2008年，「團團」、「圓圓」兩隻熊貓才搭乘熊貓專機從四川成都抵達台灣，隨後進駐台北市木柵動物園。

台灣目前有3隻熊貓，分別是「圓圓」、「圓仔」、「圓寶」，後兩隻都在台灣出生，至於「團團」則已於2022年11月離世。在台灣的熊貓，都屬於中國「贈」給台灣，不用如外國動物園引進熊貓般，需支付高額租金

國務院 租金 甘肅

上一則

會南韓在野黨魁 中大使：部分人士仍對中國崛起難以接受

下一則

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

延伸閱讀

在成都看熊貓

在成都看熊貓
最後2隻將回中國 「日本馬上要沒有大熊貓了」衝熱搜

最後2隻將回中國 「日本馬上要沒有大熊貓了」衝熱搜
聖荷西動物園 超萌紅熊貓亮相

聖荷西動物園 超萌紅熊貓亮相
去年接待3億人次 爭議新疆變旅遊天堂、人間仙境

去年接待3億人次 爭議新疆變旅遊天堂、人間仙境

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增