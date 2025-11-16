中國文旅部公告：提醒中國公民近期避免赴日旅遊

我的頻道

記者謝守真／即時報導
為配合中國官方政策，中國文旅部16日晚發出公告提醒近期避免赴日旅遊，指日本治安惡化、中國公民安全風險升高。圖為東京市淺草區。(美聯社)
為配合中國官方政策，中國文旅部16日晚發出公告提醒近期避免赴日旅遊，指日本治安惡化、中國公民安全風險升高。圖為東京市淺草區。(美聯社)

日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。中國文旅部16日晚發出公告提醒近期避免赴日旅遊，指日本治安惡化、中國公民安全風險升高。

中國文旅部網站16日晚公告提到，中國外交部14日發布提醒：今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件止未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。」

公告接著指，中國文化及旅遊部「鄭重提醒」中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在日中國遊客密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，請及報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

此前，中國近日已對日本頻頻發出警示，先是中國外交部及駐日使館指出日本治安不靖、多起中國民眾遇襲案件未破，呼籲民眾避免前往。隨後，中國三大國有航空（中國國際航空、南方航空、東方航空）也宣布日本航線免費退改簽。而中國教育部16日更發布留學預警，提醒在日及擬赴日中生注意安全，謹慎規劃行程。

期間，中國多個官媒接連批評。其中，具新華社背景的時政帳號「牛彈琴」15日批高市早苗犯下「嚴重干涉中國內政」等「7宗罪」，稱過去10多年中日關係起起伏伏，好不容易過去2年有所好轉，但高市早苗舉動徹底破壞關係改善的趨勢，煽動起兩國之間新的仇恨情緒。

至於央視旗下「玉淵譚天」則指，中國副外長孫衛東13日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲治，是「高層級的嚴厲警告」。「奉示」一詞在中日之間是首次出現，即孫衛東不是以副部長的身分交涉，而是直接代表更高層級表達立場。「奉示召見」的下一步是「提高戒備」，再下一步是「奉命反擊」。

另，根據日本官方此前統計，今年前九個月訪日外國旅客達3,165萬人次，其中中客749萬，年增近四成三。

