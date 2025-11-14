貴州億元建「最大人造月亮」 運行百天爛尾

我的頻道

中國新聞組／即時報導
月亮山綜合體現場。(取材自紅星新聞)
月亮山綜合體現場。(取材自紅星新聞)

在貴州六盤水盤州市中央森林公園內的月亮山山頂，有一座高約100米、球體直徑達40米、號稱「全世界最大的人造月亮」，卻在運營不足百日後便停運至今，據報導，此「人造月亮」截至今年8月建設工程總造價已超1.07億元人民幣（約1507萬美元），因建設單位、國有控股的貴州宏財公司資金鏈斷裂，加上存在消防質量、工程建造手續不足等問題被擱置，迄今已閒置五年，當地正推動盤活，但效果仍待觀察。

據紅星新聞報導，這座「人造月亮」是在直徑40米的「月球」上，裝設表面積達5024㎡的LED球形屏幕，球體採用全彩LED顯示屏，立體播放動畫可360°無死角觀看。月亮山山腳下的居民仍記得其點亮時的盛況，「那是在2020年底，人造月亮亮燈時山腳下全被照亮了。就是不開路燈，夜裡也如白晝亮堂」，家住月亮山腳下月亮山社區的居民王先生說，當時還吸引大批遊客來打卡，帶動當地經濟。

據盤州市自然資源局官網，該項目總建築面積達4354.49㎡。按原設計方案，人造月亮球體內還設有超400㎡的環形餐廳，項目另有酒店客房9個，站在「月亮」下的玻璃懸空觀景區，能俯瞰整個盤州城區。但如今建築物因經年無人管護變得鏽跡斑斑，已在近五年裡暫停啟用，從光彩奪目到黯然失色，成了當地的閒置旅遊資產。

電該項目建設單位貴州宏財公司一名知情者證實，項目包括試運營前後只開啟約兩、三個月，後續再無進展。到2020年底，項目建成的僅有一樓大廳、頂部的「月亮」以及球體內的旋轉餐廳，其餘二至八層本來設計為酒店的部分，至今未建設完工。盤州市住建局一名工作人員也證實，「該綜合體的確屬於盤州市政項目，也的確已被納入當地閒置資產盤活項目」。

工商登記信息顯示，作為建設單位的貴州宏財公司成立於2004年，是國有控股有限責任公司，法定代表人為陳興波。盤州市工業和信息化局為貴州宏財公司主要股東，持股比率超99%。該公司從2023年到2024年就有25次被列入失信名單。2025年又有兩次被列入失信名單，法定代表人陳興波也因此成為失信被執行人。今年10月，該公司又因虛開增值稅發票被罰30萬元。今年8月，貴州宏財公司還因該項目違反「城鄉規劃法」被盤州市城市管理綜合行政執法局罰款550萬元。

在盤州市自然資源局官網上，該公司新的「建設工程規畫許可證」已在今年9月進行公開批前公示。這是否意味著，已停滯五年的「人造月亮」項目，即將亮燈重啟？貴州宏財公司知情人士也透露，公司也希望項目能在明年初開啟重建工作，並表示項目新的招商工作也正在制定。

