中國大使「奉示」約見日本外交官 警告「越線」後果

記者陳政錄／北京即時報導
中國駐日本大使吳江浩。（新華社）
中國駐日本大使吳江浩。（新華社）

對於日相高市早苗的「台灣有事」的論述，在經中方抗議但高市無意收回後，中國駐日本大使吳江浩14日也「奉示」約見日本外交官，提出「嚴正交涉」，表示強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。吳江浩同樣提到，「如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」。

據中國駐日本大使館，14日，吳江浩「奉示」約見日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

吳江浩說，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅線，進行武力威脅，發出戰爭叫囂，且拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，完全是誤判形勢、不自量力。

他說，「有關言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎」。

吳江浩稱，中方對此強烈憤慨、絕不容忍，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

吳江浩接著闡述中方立場，包括「台灣是中國的台灣」等，表示日本當政者叫囂武力介入台海事務，赤裸裸挑戰中方核心利益，「是在主動綁上分裂中國的戰車，將把自己引向不歸歧途」。

吳江浩強調，今年是中國抗日戰爭勝利八十周年、台灣光復八十周年等。「我們要正告日方，今天的中國早已不是當年的中國，如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」。

他最後說，中方強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。

13日中國外交部副部長孫衛東也已「奉示」召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

在外交辭令中，中國罕用「奉示」一詞，一般是在涉及重大原則性、國家利益之事，外交官「遵照上級的指示，主動召喚下級或相關人員前來會面」。

日本首相高市早苗日前就「台灣有事」，若中共動武可能構成日本「存亡危機事態」的論述，引發中共不滿，提出嚴正交涉，但高市表示，她的發言皆符合日本政府看法，無意撤回或取消。

今天，中國外交部、國防部、國台辦發言人均對此表態。國台辦發言人陳斌華說，「如其（日本）膽敢武力介入台灣問題，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎」。

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日...
日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國之間的外交糾紛。(路透)

