中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本 首相高市早苗 關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。他隨後刪除該則具爭議性貼文，但仍繼續發文稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

她表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

產經新聞報導，向來以「戰狼外交」著稱的薛劍轉發「朝日新聞」的相關報導寫說，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。

他的貼文迅速掀起波瀾，被批評「可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣」。

薛劍9日傍晚前後已刪除該則貼文，產經新聞致電中國駐大阪總領事館，想要詢問該起事件，但無法取得連絡。

不過，薛劍仍繼續張貼其他激烈言論，像是「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路」，並表示「這是違反作為戰敗國應該履行的義務」、「請務必恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡」。

他的貼文遭到憤怒的日本網友洗版。網友稱，「說要斬首日本首相，這完全就是殺人預告吧？中國的外交官是連基本常識都不懂的野蠻人嗎」、「作為派駐到某國的代表，竟然宣稱要殺害對方國家的最高領導人，簡直前所未聞」。

薛劍過去有過多次激烈發言。2021年，他曾經發文說「台灣獨立＝戰爭。中國對此毫無妥協餘地」，他的言論後來被日本眾議員 松原仁以書面質詢方式譴責。

長期在國會批評薛劍的松原仁這次也轉發薛劍的貼文表示，他已經多次在國會主張薛劍應該被列為「不受歡迎人物」（拉丁文：Persona non grata），應該依照「維也納外交關係公約」將他驅逐出境。

薛劍曾任中國外交部亞洲司副司長，2021年11月出任駐大阪總領事。薛劍的言論被外界視為「戰狼大使」，時常在社交媒體發表強硬言論。