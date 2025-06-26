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美國人口成長靠移民 過去一年亞裔增加最多

蘇州日本母子遇襲滿周年 在中國日本人學校學生少11%

記者陳湘瑾／即時報導
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警方在江蘇省蘇州市中級人民法院周圍警戒。（美聯社）
警方在江蘇省蘇州市中級人民法院周圍警戒。（美聯社）

江蘇去年發生一起日籍母子無端遇襲事件，並造成一名中國籍工作人員身亡。事件發生時隔一年，日媒報導，截至2025年春季，中國日本人學校的學生人數降至3,226人，比2024年度減少了11%。

去年6月24日，蘇州日本人學校一輛校車載學生回家期間，一名中國籍男子突持刀襲擊，造成一對日本母子受傷，校車工作人員胡友平為阻止行凶者而受重傷離世，該名犯人已在今年4月底前已被執行死刑。但隨後，深圳在去年9月再度發生日本男童遇襲身亡案。

日經中文網報導，2025年位於中國的全部11所日本人學校的學生人數都在減少。公益財團法人海外子女教育振興財團透露，自新冠疫情擴散到全世界的2020年以來，這是時隔4年出現減少。

日本外務省的統計顯示，截至2024年10月1日，在中國旅居3個月以上的日本人數量比2023年同期減少4%，降至9萬7,538人，時隔19年首次跌破10萬人。

針對此事，中國日本商會會長本間哲朗17日在記者招待會上表示，仍未完全消除日本僑民的不安，「新增派駐人員不帶家屬，還有人讓家人回國」。

旅居中國的日本人群體對安全問題仍然感到擔憂，住在蘇州的一名日本男性派駐人員表示不能鬆懈；加上今年是二戰結束80周年，部分日本人也擔心「反日情緒或許會高漲」。

報導指出，在中日本人減少的原因，除了出於對安全問題的擔憂，家屬隨行人數減少之外，也與日本企業所處的經營環境發生變化有關。

隨著與中國企業的競爭日益激烈，越來越多的日本企業面臨困境。為削減成本或擴大與中國企業的業務往來，減少日本派駐員、改由中國籍員工接任的趨勢正在擴大。

日本 死刑 疫情

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