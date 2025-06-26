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貴州榕江遭遇特大洪水襲擊 當地最大商場瞬間淹沒

中國新聞組／即時報導
6月24日7時40分許，廈蓉高速公路位於貴州省三都縣境內的猴子河特大橋，因持續強降雨引發山崩和土石流，導致引橋垮塌。（新華社）
6月24日7時40分許，廈蓉高速公路位於貴州省三都縣境內的猴子河特大橋，因持續強降雨引發山崩和土石流，導致引橋垮塌。（新華社）

受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州省榕江縣近日遭遇逾30年最大洪災，當地最大商場「常馳廣場」24日也慘遭大水淹沒。網上影片顯示，滾滾洪水湧入商場後，大水就沿著電梯流入地下一、二樓。上海《澎湃新聞》報導，該商場一商戶25日稱，地下一樓仍有積水，整個商場因停電仍無法恢復營業。

《上觀新聞》報導，本輪強降雨對貴州省榕江縣的影響非常大。截至24日晚間11時，榕江縣有10.3萬人因洪水受災，轉移5.1萬人。

四川日報旗下新媒體《封面新聞》報導，25日地勢較高的街道，洪水已基本退去，但殘留下厚厚一層淤泥；低窪地帶則仍有超過10公分的積水和淤泥，但街邊商戶們已經展開災後清理工作。

新華社指出，中國國家發展改革委緊急安排中央預算內投資人民幣1億元（約1395萬美元），支持貴州災區交通、水利、醫療衛生、教育等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。同時，追加安排人民幣1億元支持廣東、湖南進一步做好災後應急恢復工作，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

中國中央氣象台6月26日10時繼續發布暴雨黃色預警，預計26日14時至27日14時，山東半島南部、江蘇中北部、安徽中部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州東北部至西南部、雲南東南部、廣西、廣東西南部等地的部分地區有大到暴雨。

其中，貴州西南部、雲南東南部、廣西西部和東南部沿海等地局部地區有大暴雨（100～180毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

洪水退去後，6月25日，貴州省榕江縣「村超」球場已經展開災後清淤工作。（新華社）
洪水退去後，6月25日，貴州省榕江縣「村超」球場已經展開災後清淤工作。（新華社）
6月23日至24日，貴州省榕江縣遭遇持續性強降雨，導致多地出現嚴重淹水。圖為24...
6月23日至24日，貴州省榕江縣遭遇持續性強降雨，導致多地出現嚴重淹水。圖為24日，榕江縣城道路、籃球場、足球場等慘遭大水淹沒景象。（中新社）

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