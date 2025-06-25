曾救上百棄嬰「和尚爸爸」詐千萬被捕 網傳買賣兒童、養小三
十幾年間曾救助上百名孕婦及棄嬰的「和尚爸爸」道祿法師因涉詐騙罪被警方控制。經初步調查，道祿及另外3名同夥涉嫌將愛心人士捐贈的相當一部分善款用於個人消費、揮霍，涉案金額或逾1000萬元人民幣（約139萬美元）；同時開設網店樹立「慈善」人設並進行包裝和宣傳。網傳其買賣兒童情況，警方稱尚未發現。有自媒體稱道祿有小三、小四等婚外情，目前無法證實。
據澎湃新聞報導，近日有網民爆料稱道祿因涉案被警方控制。浙江省紹興市上虞區相關部門昨證實，「紹興市上虞區蓮花慈善社」負責人道祿法師涉詐騙罪，被警方採取刑事強制措施，初步查證涉案共四人，已於5月21日刑事立案。涉案四人中，除道祿，另外三人包括曾與道祿有過短暫婚姻的歷某某、道祿女兒吳某某及道祿現女友。
相關人士表示，道祿及其同夥接收大量現金和微信轉帳等私下捐贈，將愛心人士捐贈的相當一部分善款用於個人消費、揮霍，同時，其開設網店樹立「慈善」人設，並進行包裝和宣傳。
對於網傳買賣兒童等情況，警方進行DNA比對等調查，確認未發現此類情況。
就道祿被警方帶走以後產生的涉及許多少年兒童遺留問題，當地民政部門查證在上虞區境內共31名兒童，絕大多數是家庭原因導致，例如有家長未婚先孕，生下後又不願意撫養。有五人已被家人接回，其餘人員均獲妥善安置。
道祿多年來用作養育被救助孩子的一棟別墅，被稱為「護生小居」，位於如皋市。如皋市民政局副局長殷高林表示，如皋公安將14名道祿救助的學齡前兒童送到民政部門，除一人被監護人接回，其餘13人均被安置由民政部門臨時監護。「護生小居」並非登記在民政局下面的機構，民政局不掌握護生小居的具體情況。
據媒體報導，道祿原名吳兵，1977年生於江蘇南通，2010年剃度出家，出家前是一名商人，自2012年開始救助孕婦和棄嬰，主要是幫助未婚先孕的女性順利生產，救助困難產婦，並收養她們的孩子。道祿因救助孕婦和棄嬰被信徒讚為「和尚爸爸」、「在世活佛」。
但據自媒體「卉姐」報導，道祿曾被自稱其合法妻子的小麗阿姨爆料稱道祿不只是家暴且背著自己找小三，最嚴重的是道祿和小三聯合起來欺負她的孩子，但該爆料視頻後來被下架，據傳小麗阿姨也是道祿曾經救助的孕婦。網傳道祿還有小四叫琪琪，但此說無法證實。
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