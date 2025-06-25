曾救上百棄嬰「和尚爸爸」詐千萬被捕 網傳買賣兒童、養小三

「和尚爸爸」道祿法師因涉詐騙罪被警方控制。(取材自微博)

十幾年間曾救助上百名孕婦及棄嬰的「和尚爸爸」道祿法師因涉詐騙罪被警方控制。經初步調查，道祿及另外3名同夥涉嫌將愛心人士捐贈的相當一部分善款用於個人消費、揮霍，涉案金額或逾1000萬元人民幣（約139萬美元）；同時開設網店樹立「慈善」人設並進行包裝和宣傳。網傳其買賣兒童情況，警方稱尚未發現。有自媒體稱道祿有小三、小四等婚外情，目前無法證實。

據澎湃新聞報導，近日有網民爆料稱道祿因涉案被警方控制。浙江省紹興市上虞區相關部門昨證實，「紹興市上虞區蓮花慈善社」負責人道祿法師涉詐騙罪，被警方採取刑事強制措施，初步查證涉案共四人，已於5月21日刑事立案。涉案四人中，除道祿，另外三人包括曾與道祿有過短暫婚姻的歷某某、道祿女兒吳某某及道祿現女友。

相關人士表示，道祿及其同夥接收大量現金和微信轉帳等私下捐贈，將愛心人士捐贈的相當一部分善款用於個人消費、揮霍，同時，其開設網店樹立「慈善」人設，並進行包裝和宣傳。

對於網傳買賣兒童等情況，警方進行DNA比對等調查，確認未發現此類情況。

就道祿被警方帶走以後產生的涉及許多少年兒童遺留問題，當地民政部門查證在上虞區境內共31名兒童，絕大多數是家庭原因導致，例如有家長未婚先孕，生下後又不願意撫養。有五人已被家人接回，其餘人員均獲妥善安置。

道祿多年來用作養育被救助孩子的一棟別墅，被稱為「護生小居」，位於如皋市。如皋市民政局副局長殷高林表示，如皋公安將14名道祿救助的學齡前兒童送到民政部門，除一人被監護人接回，其餘13人均被安置由民政部門臨時監護。「護生小居」並非登記在民政局下面的機構，民政局不掌握護生小居的具體情況。

據媒體報導，道祿原名吳兵，1977年生於江蘇南通，2010年剃度出家，出家前是一名商人，自2012年開始救助孕婦和棄嬰，主要是幫助未婚先孕的女性順利生產，救助困難產婦，並收養她們的孩子。道祿因救助孕婦和棄嬰被信徒讚為「和尚爸爸」、「在世活佛」。