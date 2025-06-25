傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

外媒援引消息人士說法指出，中國國家主席習近平，將不會出席下周在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家峰會。圖為習近平參加在巴西舉行的2024金磚國家峰會。（美聯社）

外媒援引消息人士說法指出，中國國家主席習近平 將不會出席下周在巴西 里約熱內盧舉行的金磚國家峰會，將改由中國國務院 總理李強率團出席。這是習近平首次缺席金磚國家峰會。

南華早報報導，知情官員透露，北京方面告知巴西政府，習近平因行程衝突無法參會，加上習近平在不足一年內已兩次會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），包括2024年11月在巴西舉行的20國集團（G20）峰會，以及今年5月在北京舉行的「中國—拉共體論壇」，所以習近平不會出席金磚國家峰會。

報導表示，習近平從沒缺席金磚國家峰會，有揣測指魯拉邀請印度總理莫迪，出席金磚國家峰會後的國宴，可能影響了中國的決定，因為習近平可能會在此次場合上「被視為配角」。

巴西外交部表示，不會對外國代表團的內部討論發表評論。中國駐巴西大使館沒有立即回覆評論。

中國外交部發言人郭嘉昆，向巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）表示，將會適時發布有關參與金磚國家峰會的資訊，並表示中國支持巴西擔任金磚國家輪值主席國，並致力於「推動金磚國家深化合作」。

南早報導提到，自習近平擔任中國領導人以來從未缺席過金磚國家峰會。2023年南非主辦金磚國家峰會時，原預計習近平將發表演說，但最終由中國商務部長王文濤臨時代為出席，北京當時並未對此作出官方說明。