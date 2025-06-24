中官媒酸「川普的嘴 騙人的鬼」：10天內 伊朗至少被美騙3次

中國官媒稱，沒有川普的默許，以色列絕不可能攻擊伊朗。(路透)

美國襲擊伊朗 後，中國發聲譴責。中國外交部長王毅 23日在北京會見英國前首相布萊爾時稱美國轟炸伊朗核設施形成「惡劣先例」。而美國總統川普 24日宣布以色列 與伊朗的停火協議生效後，伊朗淪為明顯輸家。中國官媒直指伊朗在過程中至少被美國騙了三次，嘆伊朗身為中東強國，卻被美國與以色列「摁在地上摩擦」。

具有中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發表題為「十天內，伊朗被騙了至少三次」的評論文章，指「伊朗被騙得一愣一愣的」，並稱「川普的嘴，騙人的鬼」。

牛彈琴稱，第一騙是「一邊談判一邊發動進攻」。以色列13日突然對伊朗發動進攻後，伊朗舉國悲憤，這顯然有點出乎意料。伊朗還承認，在以色列發動進攻前，曾收到「友好國家」警告，但卻未能採取有效防禦措施。

第二騙是「說考慮兩周但兩天內就進攻」。以色列動手後，最大的懸念，就是美軍會不會下場。從表面看，川普很猶豫很糾結，但事實上，連兩天都沒到，美軍就對伊朗核設施發動了突然攻擊。」

文章稱，第三騙是「美軍搞了個聲東擊西」。6架美國B-2轟炸機飛向太平洋西部的關島基地迷惑伊朗；而7架B-2轟炸機飛越大西洋，隨即對伊朗三處核設施發動了攻擊。事後並稱是一次性的襲擊，伊朗如果膽敢報復，那就會進一步打擊。

牛彈琴最後「感慨伊朗的命運」，指伊朗好歹也算是中東強國卻被摁在地上摩擦，「不排除被騙三次後，還會有新的三次，又三次，再三次」。

另外，中國外交部長王毅23日在北京會見英國前首相布萊爾時談及以伊衝突表示，美國轟炸伊朗核設施形成「惡劣先例」，後果影響嚴重。

王毅24日與伊朗外長阿拉奇通話。王毅表示，支持伊方致力維護國家的主權和安全上實現停火，推動中東局勢盡快降溫。阿拉奇則盼中方為緩和局勢發揮更大作用。

王毅說，美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受國際原子總署保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨及國際法，可能引發核洩漏甚至核災難，國際社會都應予以反對。