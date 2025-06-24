為9月3日閱兵熱身 殲35、運20近日飛越北京上空

近日在北京上空被拍攝到的兩架殲35分別印有350001和350006的編號，塗裝較去年亮相珠海的空軍裝備殲35A深色。(取材自微博)

今年「9‧3」閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵昨(24)天在新聞發布會上表示，參加閱兵的所有裝備均為國產現役主戰裝備，除了新一代傳統武器裝備，還計畫安排部分新型作戰力量亮相。近日網上不斷出現軍迷拍攝的短片、圖片，包括隱形戰機殲35，疑似為兩個多月後的閱兵預作訓練，軍事迷更興奮期待，認為也有機會看到殲36、殲50以及轟20等開發中的戰機。

明報報導，航空攝影師「Ekin186」22日在北京通州拍到多個軍機編隊低空飛過，包括3架航母艦載機殲15T(彈射型號)和兩架殲35的編隊，5架殲10C的八一飛行表演隊，多架拖著紅色橫額的直20T突擊直升機編隊，一架運20運輸機為兩架轟6轟炸機空中加油，以及空警600、空警500預警機，運9FQ、運9DZ等反潛電子戰大型軍機。

其中，空警600有可能成為中國首艘電磁彈射航母福建艦的艦載機。有網民上周拍攝到兩架殲15T挂載霹靂15空對空導彈，甚至捕捉到兩架海軍塗裝的殲35，顯示艦載型號殲35服役日近。

南華早報報導，25日，微博和X平台上出現了更多圖片，其中包括殲35隱形戰機（序號3501、3505和3506）的高清照片。據發布這些圖片的社群媒體稱，這些戰機與幾架殲15T艦載戰鬥機組成編隊飛行，暗示它們可能參加即將到來的閱兵。

吳澤棵昨表示，無人智能、水下作戰、網電攻防、高超音速等新型作戰力量也將參加閱兵。近年已列裝的相關裝備，預計將包括隱形無人機 攻擊11、高空無人預警機無偵9、機械狗、激光武器等有機會登場。還有兩款防空導彈值得留意，包括中段反導系統紅旗26、大氣層內末端反導系統紅旗29。