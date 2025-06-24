我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選無人過半 曼達尼43%暫領先葛謨36%

身體老是痠痛 多吃這幾種食物能緩解發炎

為9月3日閱兵熱身 殲35、運20近日飛越北京上空

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日在北京上空被拍攝到的兩架殲35分別印有350001和350006的編號，塗裝較去年亮相珠海的空軍裝備殲35A深色。(取材自微博)
近日在北京上空被拍攝到的兩架殲35分別印有350001和350006的編號，塗裝較去年亮相珠海的空軍裝備殲35A深色。(取材自微博)

今年「9‧3」閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵昨(24)天在新聞發布會上表示，參加閱兵的所有裝備均為國產現役主戰裝備，除了新一代傳統武器裝備，還計畫安排部分新型作戰力量亮相。近日網上不斷出現軍迷拍攝的短片、圖片，包括隱形戰機殲35，疑似為兩個多月後的閱兵預作訓練，軍事迷更興奮期待，認為也有機會看到殲36、殲50以及轟20等開發中的戰機。

明報報導，航空攝影師「Ekin186」22日在北京通州拍到多個軍機編隊低空飛過，包括3架航母艦載機殲15T(彈射型號)和兩架殲35的編隊，5架殲10C的八一飛行表演隊，多架拖著紅色橫額的直20T突擊直升機編隊，一架運20運輸機為兩架轟6轟炸機空中加油，以及空警600、空警500預警機，運9FQ、運9DZ等反潛電子戰大型軍機。

其中，空警600有可能成為中國首艘電磁彈射航母福建艦的艦載機。有網民上周拍攝到兩架殲15T挂載霹靂15空對空導彈，甚至捕捉到兩架海軍塗裝的殲35，顯示艦載型號殲35服役日近。

南華早報報導，25日，微博和X平台上出現了更多圖片，其中包括殲35隱形戰機（序號3501、3505和3506）的高清照片。據發布這些圖片的社群媒體稱，這些戰機與幾架殲15T艦載戰鬥機組成編隊飛行，暗示它們可能參加即將到來的閱兵。

吳澤棵昨表示，無人智能、水下作戰、網電攻防、高超音速等新型作戰力量也將參加閱兵。近年已列裝的相關裝備，預計將包括隱形無人機攻擊11、高空無人預警機無偵9、機械狗、激光武器等有機會登場。還有兩款防空導彈值得留意，包括中段反導系統紅旗26、大氣層內末端反導系統紅旗29。

報導稱，歷年天安門閱兵是解放軍展示最新軍備的舞台，東風41洲際導彈、運20運輸機等曾在閱兵引起關注的裝備，日後成為解放軍重要戰力。高超音速彈道導彈東風17亮相2019國慶閱兵震驚各界，本次閱兵的高超音速武器同樣備受期待，有可能是東風、鷹擊系列出新款，有軍迷關注「吸氣式高超音速導彈」。

兩架殲15艦載機掠過上空，拍攝的軍迷認出是殲15T。(取材自微博)
兩架殲15艦載機掠過上空，拍攝的軍迷認出是殲15T。(取材自微博)
北京通州上空飛過的直升機編隊與往年天安門閱兵一樣拉紅布字幅。(取材自小紅書)
北京通州上空飛過的直升機編隊與往年天安門閱兵一樣拉紅布字幅。(取材自小紅書)

解放軍 天安門 無人機

上一則

習近平晤星總理：世界不能被拖回叢林法則

下一則

中官媒酸「川普的嘴 騙人的鬼」：10天內 伊朗至少被美騙3次

延伸閱讀

北約秘書長：北京「大規模」擴軍 加劇台海衝突風險

北約秘書長：北京「大規模」擴軍 加劇台海衝突風險
伊朗勢衰…中國少了重大抗美夥伴 卻無力相挺？

伊朗勢衰…中國少了重大抗美夥伴 卻無力相挺？
台退將赴陸參加「黨政軍舉辦」閱兵 恐將被扣終身俸

台退將赴陸參加「黨政軍舉辦」閱兵 恐將被扣終身俸
普亭將訪中4天 出席9月3日舉辦的抗戰勝利80年閱兵

普亭將訪中4天 出席9月3日舉辦的抗戰勝利80年閱兵

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14
兇手朱佳琦。(取材自紅星新聞)

長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

2025-06-23 08:30

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火