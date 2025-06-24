伊朗勢衰…中國少了重大抗美夥伴 卻無力相挺？

伊以停火協議生效後，一名女子24日走在伊朗首都德黑蘭街頭。（新華社）

分析家指出，隨著中國的重要夥伴伊朗 與以色列 開戰，北京辛苦在中東地區開拓的影響力受損；然而中國能夠做的，卻幾乎只有袖手旁觀。

法新社報導，過去1周以色列與伊朗以前所未有程度相互攻擊，美國也出手打擊伊朗境內重大目標。但北京除了呼籲情勢降溫，幾乎毫無作為。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國事務高級研究員辛格頓（Craig Singleton）表示：「北京並未提供德黑蘭實質幫助，只提出一番說辭將中國描繪成有原則的替代選項，同時卻保持安全待在場邊。」

他分析道，中國堅持停留在口頭表態，包括提出譴責、引用聯合國（UN）聲明及呼籲「對話」，因為若是「承諾過多卻履行不足，會凸顯其力量投射的限度」。

中國與俄羅斯一樣，長期以來是伊朗的主要支持方。自從美國2018年退出伊朗核子協議（JCPOA）後，北京更進一步深化與德黑蘭的關係。

中國目前是伊朗石油 的最大買家，在伊朗經濟因為嚴厲的國際制裁而受到重大打擊之下，中國的採購帶來至關重要的救命金。

中國國家主席習近平2023年與時任伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）會面時，形容兩國之間是「戰略」關係，並支持德黑蘭對抗「霸凌」。

分析家表示，北京為了確保在中東地區有抗衡美國和以色列以及波斯灣國家的力量，因此與伊朗保有密切關係是主要工作。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的全球中國中心（Global China Hub）客座研究員陶文亞（Tuvia Gering）說：「伊朗適合納入中國更廣泛的努力行動，也就是抗衡美國帶領的霸權，以及其次抵擋北大西洋公約組織（NATO）侵入其勢力範圍。」

北京近來尋求將自身塑造為中東地區調解者，除了促進伊朗與沙烏地阿拉伯在2023年拉近關係，在以色列與巴勒斯坦衝突中也擔當比對手美國更中立的角色。

然而，自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）開戰後，伊朗為首的「抵抗軸心」（Axis of resistance）其他成員遭受打擊，包括敘利亞前領導人阿塞德（Bashar Al-Assad）垮台，以及哈瑪斯和黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）對抗以色列的戰況惡化。這些發展使得中國的抗美行動得加緊努力。

陶文亞舉例，北京推動讓伊朗核子協議復活，顯示其「試圖防止伊朗在區域所扮演的角色徹底瓦解」。

不過，相較於印度與中國長期盟邦巴基斯坦5月爆發衝突時，北京提供伊斯蘭馬巴德（Islamabad）最先進的軍事裝備支援；分析家預期，中國這回不會對伊朗同樣殷勤，以免與美國正面對抗。

美國已呼籲中國發揮對德黑蘭的的影響力，來阻止伊朗領導階層將重大的全球石油和天然氣運輸航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖。

但倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非計畫副研究員阿布杜（Ahmed Aboudouh）卻懷疑北京有如此影響力。他表示，以伊衝突之後，中國在中東的地位已大受影響。

「中東的所有人都了解到，中國幾乎沒有甚至完全沒有勢力，來在促進情勢降溫中扮演任何角色。」