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AI致富 張一鳴問鼎中國首富 梁文鋒衝進前十

記者黃雅慧／即時報導
DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／取自央視新聞）
DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／取自央視新聞）

AI浪潮席捲，同時也成為致富密碼。中國2025年《新財富》雜誌發布「500創富榜」，榜單前十強大多涉及AI。其中，字節跳動創始人張一鳴以4815.7億元（人民幣，下同，約674.6億美元）持股估值首次問鼎，其財富主要來自字節跳動21%的股權。作為深度求索（DeepSeek）創始人，梁文鋒以人民幣1,846億元財富首次上榜即闖入前十。

500創富榜於24日發布，該榜單以持股總市值來估算財富。據《新財富》雜誌統計，今年上榜的500位企業家（或家族）總持股市值為人民幣13.7兆元，年增11%，平均持股市值為人民幣273.8億元，上榜門檻為人民幣66.2億元，持股市值在百億元以上的企業家有341位。

排名前十富豪分別為字節跳動的張一鳴、農夫山泉創辦人鍾睒晱、騰訊控股董事長馬化騰、拼多多董事長黃崢、寧德時代董事長曾毓群、小米集團董事長雷軍、阿里巴巴創始人馬雲、美的集團創辦人何享健家族、網易董事長丁磊與深度求索創辦人梁文峰。

從前十名上榜富豪觀察，AI效應明顯，比如字節跳動旗下AI應用矩陣表現亮眼，包括豆包、即夢、豆包愛學三款產品均躋身中國國內月活前十原生AI應用，推動公司估值逐步攀升；梁文鋒則憑藉DeepSeek-R1大模型「低成本+高性能」策略迅速崛起，彭博調研給予其300億美元估值預期。此外，在AI敘事帶動下，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲、網易公司首席執行官兼董事丁磊等財富值均明顯提升。

另從產業分布觀察，從產業分布來看，TMT（數字新媒體產業）、醫藥生物、日用消費成為創富前三大賽道，分別貢獻110人、54人、53人。其中，TMT行業以110人上榜、總財富3.34兆元絕對優勢位居創富第一賽道，較去年同期新增22人。而晶片則是多數，據統計，今年上榜的晶片產業鏈企業家高達36位，在總榜單中佔比為7%。

在區域部分，今年的前十名中，有4位來自浙江杭州。榜單還顯示，除了AI主導，年輕化也是今年前十強榜單的重要特徵。今年的前十名中，55歲以下的企業家已佔據6席，其中有3名為「80後」。

AI 阿里巴巴 馬雲

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