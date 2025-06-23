柬埔寨公主接地氣 遊深圳唱中文歌、吃椰子雞

珍娜公主到深圳品嘗椰子雞料理。(取材自深視新聞)

在街頭遇見公主不是電視情節，不少網友24日在社交平台上發帖「在深圳偶遇公主」，原來是柬埔寨諾羅敦珍娜公主首次到訪深圳，雖然是私人行程，但珍娜公主在深圳大學引發學生追逐，她流利的中文更讓學生大讚厲害。珍娜也首次嘗試了「椰子雞」料理，味道好吃到她無法用中文形容，在比手畫腳之後，她最終切換回英文大讚真是「獨一無二的味道」。

深視新聞報導，今年13歲的珍娜公主(Norodom Jenna)是諾羅敦·西哈莫尼國王的侄孫女，她近日到深圳做私人訪問，接地氣、親民的態度在深圳引發一股追公主熱。

珍娜公主參觀深圳大學，她與學生們一起跳舞、聊天，還在同學們的帶領下參觀校園、了解各類專業。在得知珍娜公主才學習2年中文，同學們紛紛讚嘆道「這中文講的也太好了」，還現場請她教學柬埔寨語「你好」、「珍娜」的發音。

珍娜還穿著深圳校服與深圳技術大學的同學們在舞台上，共同演繹她的原創中文歌曲「一起說Hi」，歌聲吸引了不少市民觀看。觀眾王女士說，「公主的歌聲很甜美，普通話說得也挺標準的」。珍娜還和現場的一位小朋友親切互動，在離別之時珍娜與小朋友互相擁抱。

珍娜還去了深圳萬象天地體驗遛機器狗，逛黑膠唱片店，她也拍了爆火的「撕拉片」。

到了深圳，當然不能錯過品嘗美食的機會。珍娜首次品嘗了「椰子雞」料理，嘗了一口後，珍娜眼睛瞪大，用中文說：「以前都沒有吃過這種口味，非常特別，有點甜、有點鹹。」但當她要繼續形容下去的時候，珍娜的中文詞彙突然「卡詞」了，在一陣比手畫腳之後，旁邊的記者提醒她可以用英文回答，珍娜像突然得救一般，馬上切換英文快速的回應稱，「有一點特別，是獨一無二的味道，非常好吃」。

珍娜吃椰子雞的畫面在網上曝光後，不少網友紛紛表示「公主吃雞、太接地氣了」、「深圳的美食魅力真是國際範」。

報導指出，從小學習中文的珍娜公主在中國社交平台上很受歡迎，日前她在中國國家主席習近平 訪問柬埔寨時，以流利中文演唱中國民歌「沂蒙山小調」，甜美笑容與標準發音在中國社交平台引發熱烈迴響。她也開設了微博 ，親自回應網友讚美。