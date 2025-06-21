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空巴中國執行長：中國供應鏈對提升全球產能作用不可替代

記者陳湘瑾／即時報導
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截至2025年4月底，空巴在中國在役機隊有超過2200架飛機，在中國的市占率約為55%。（圖／取自空中客車中國官網）
截至2025年4月底，空巴在中國在役機隊有超過2200架飛機，在中國的市占率約為55%。（圖／取自空中客車中國官網）

歐洲飛機製造公司空中巴士（中國稱空中客車）全球執行副總裁、空中客車中國公司首席執行官徐崗近日表示，中國航空供應鏈發展迅速，其運行韌性、效率、產品品質已達到很高水準。空巴正在推動提升全球產能，中國供應鏈的作用不可替代。他並透露，空巴天津A320系列飛機第二條總裝線建設正持續推進。

徐崗近日在第55屆巴黎航展期間接受新華社記者專訪時指出，空巴進入中國40年來，與中國夥伴立足雙贏、持續合作，今年是與中國航空業合作40周年，也是空巴單通道飛機A320系列進入中國30周年，具有里程碑意義。

據了解，截至2025年4月底，空巴在中國在役機隊有超過2200架飛機，在中國的市占率約為55%；這些飛機中，約有三分之一來自空巴A320系列飛機天津總裝線。

徐崗表示，於2008年投入營運的空巴天津總裝線，已成為中歐高科技領域成功合作典型案例。該總裝線迄今已向全球航空公司交付近800架飛機，2024年該總裝線所生產飛機的四分之一交付給中國境外航司。

目前每一架在天津總裝線生產的A320系列飛機，其機翼總裝、部分機身系統裝配及眾多零部件生產都由中方企業負責，徐崗表示，「無論在交付質量、準時交付性還是成本競爭力方面，天津總裝線都非常優秀。」

他透露，空巴天津A320系列飛機第二條總裝線建設正持續推進，預計明年年初投入使用。成熟營運後，A320系列飛機在中國的產能將翻倍。

徐崗強調，空巴與中國的合作，使公司從成本、品質和工業韌性等方面受益良多，同時也助力中國航空產業供應鏈提速、提量，帶動中國航空企業從本土走向全球市場，是典型的雙贏合作。未來中歐擴大航空業合作大有可為，除供應鏈外，還將聚焦技術創新、可持續發展等領域。

彭博甫於6月初報導，為慶祝中國與歐洲建交50周年，法國總統馬克宏德國總理梅爾茨等領導人傳出可能在7月訪問北京。中國正考慮訂購數百架空巴飛機。知情人士稱，這筆交易可能涉及約300架飛機，包括窄體和廣體機型。訂單數量可能在200架到500架飛機之間。知情人士也說，協商充滿變數，可能會破裂或需要更長時間才能達成協議。

供應鏈 馬克宏 德國

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