我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官方通報 「封神」女星涉高考報名造假 全網炸鍋

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

中央社台北21日電
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源存在燃爆風險的災情擴大，繼羅馬仕（ROMOSS）頻傳事故召回近50萬顆，知名品牌安克（ANKER）昨天公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。

至截稿，安克台灣官網未發布召回訊息，在台灣電商平台可以看到，部分被召回型號的行動電源仍在銷售。

值得注意的是，羅馬仕與安克的召回公告都提到是行動電源的電芯原材料來源出包，顯示中國行動電源供應鏈存在偷工減料，這波災情不排除擴及其它品牌。

安克是全球銷量領先的知名品牌，北美地區高居第一。不過，美國消費品安全委員會（CPSC）12日公告，召回安克PowerCore 10000（型號A1263）115.8萬顆行動電源，呼籲消費者立即停用，理由是存在起火和燒傷風險。

公告指出，ANKER已接獲19起火災和爆炸報告，其中包括兩起無需就醫的輕微燒傷報告和11起財產損失報告，總損失超過6萬美元。

安克創新中國官網20日發布主動召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計71萬2964顆。

公告稱，此次召回源於電芯原材料的變更隱患。安克創新在品質安全檢查中發現，某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在多次循環使用後出現隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒等安全隱患。

安克並提出三種補償方案供用戶選擇。一是全額退款；二是升級換新；三是安克商城代金券（原訂單金額＋人民幣50元）。

在此之前，因為發生數起自爆自燃案例，中國北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh（毫安培小時）的行動電源，理由是容易發生爆炸。

羅馬仕在中國熱銷，號稱使用者突破一億。媒體披露後引發社會關注，大陸網友頻頻在社群爆料其羅馬仕行動電源起火。

羅馬仕14日發布召回公告，召回2023年6月5日至2024年7月31日之間製造的PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152等3款行動電源，總計49萬1745顆。

羅馬仕表示，本次召回的行動電源產品，由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使用過程中可能存在過熱現象，在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

此外，據中新網報導，香港航空HX115航班3月20日從杭州飛往香港途中，發生行李架物品失火事件。法國航空事故調查局16日公布調查報告，認定事故是行動電源熱失控所致，而該行動電源已被證實為羅馬仕品牌，容量是2萬mAh。

近日，大批羅馬仕行動電源的中國3C認證被暫停，在羅馬仕京東和淘寶旗艦店，目前已經搜尋不到行動電源產品。

行動電源 香港 供應鏈

上一則

中國副總理丁薛祥見普亭 喊拉緊中俄利益紐帶

下一則

北京清華大學路樹砸死路過教授 校方指校外企業違規作業

延伸閱讀

教宗示警 AI恐損年輕人智力發展 可能更損害1能力

教宗示警 AI恐損年輕人智力發展 可能更損害1能力
教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展

教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展
真跡大方陳列 全球排第8羅馬機場像博物館 3大經營祕訣

真跡大方陳列 全球排第8羅馬機場像博物館 3大經營祕訣
用戶怨起火爆炸 安克召回115萬個中製充電器

用戶怨起火爆炸 安克召回115萬個中製充電器

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30

超人氣

更多 >
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策

從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策
別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」