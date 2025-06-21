中國副總理丁薛祥見普亭 喊拉緊中俄利益紐帶

中共中央政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥(右)於當地時間20日，在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。(取自中國外交部)

中國國務院副總理丁薛祥於當地時間20日，與俄羅斯 總統普亭 舉行會見。丁薛祥說，中方願和俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥於19日至21日訪問俄羅斯，出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇。綜合中國外交部、俄媒報導，兩人是在論壇後舉行會見。

據中國外交部，丁薛祥提及，不久前，中國國家主席習近平 訪俄，和普亭深入進行戰略溝通，為下階段中俄關係發展作出新的頂層設計。

丁薛祥稱，習近平和普亭定向掌舵是中俄深化合作、延續世代友好的最大保證，也是兩國共同應對前進道路上各種不確定性的最大確定性。中方願和俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥表示，當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護產供鏈穩定，深化上海合作組織、金磚國家等多邊合作，為推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新的更大貢獻。

據中方發布，普亭則說，面對外部困難挑戰，俄中關係全面發展，達到前所未有水準。俄方願和中方進一步加強務實合作，共同開創兩國和世界更加美好的未來。普亭還表示，期待赴華出席「上海合作組織天津峰會」和「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。

此前，俄羅斯總統助理烏沙科夫早前表示，普亭計劃於8月31日至9月3日訪華，期間會與習近平舉行全面雙邊會談。

事實上，面對以色列與伊朗局勢緊張，習近平才剛於19日下午和普亭通話。習近平強調「中東不穩，天下難安」，並拋出四點建議，表示中國願繼續和各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。