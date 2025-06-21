我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭稱俄烏一家人 「整個烏克蘭都是我們的」

中國副總理丁薛祥見普亭 喊拉緊中俄利益紐帶

中國副總理丁薛祥見普亭 喊拉緊中俄利益紐帶

記者陳政錄／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥(右)於當地時間20日，在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。(取自中國外交部)
中共中央政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥(右)於當地時間20日，在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。(取自中國外交部)

中國國務院副總理丁薛祥於當地時間20日，與俄羅斯總統普亭舉行會見。丁薛祥說，中方願和俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥於19日至21日訪問俄羅斯，出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇。綜合中國外交部、俄媒報導，兩人是在論壇後舉行會見。

據中國外交部，丁薛祥提及，不久前，中國國家主席習近平訪俄，和普亭深入進行戰略溝通，為下階段中俄關係發展作出新的頂層設計。

丁薛祥稱，習近平和普亭定向掌舵是中俄深化合作、延續世代友好的最大保證，也是兩國共同應對前進道路上各種不確定性的最大確定性。中方願和俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥表示，當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護產供鏈穩定，深化上海合作組織、金磚國家等多邊合作，為推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新的更大貢獻。

據中方發布，普亭則說，面對外部困難挑戰，俄中關係全面發展，達到前所未有水準。俄方願和中方進一步加強務實合作，共同開創兩國和世界更加美好的未來。普亭還表示，期待赴華出席「上海合作組織天津峰會」和「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。

此前，俄羅斯總統助理烏沙科夫早前表示，普亭計劃於8月31日至9月3日訪華，期間會與習近平舉行全面雙邊會談。

事實上，面對以色列與伊朗局勢緊張，習近平才剛於19日下午和普亭通話。習近平強調「中東不穩，天下難安」，並拋出四點建議，表示中國願繼續和各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。

普亭 習近平 俄羅斯

上一則

22年不卸妝？吉林37歲女臉爛成關公 網酸全臉都是科技

延伸閱讀

伊朗準備擁核？普亭搖頭 「已經跟以色列講很多次」

伊朗準備擁核？普亭搖頭 「已經跟以色列講很多次」
習近平會紐總理 籲維護多邊貿易 促正確處理分歧

習近平會紐總理 籲維護多邊貿易 促正確處理分歧
就任星總理月餘 黃循財將首訪中 可望會見習近平

就任星總理月餘 黃循財將首訪中 可望會見習近平
會紐西蘭總理盧克森 習近平：深化貿易和投資合作

會紐西蘭總理盧克森 習近平：深化貿易和投資合作

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30

超人氣

更多 >
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策

從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策