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北京學者遭清華大樹壓死 女兒目睹「媽媽快醒過來」

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張愛玲（圖片來源／北京語言大學網站）
張愛玲（圖片來源／北京語言大學網站）

58歲北京語言大學商學院國際經濟與貿易系主任張愛玲15日下午騎共享單車赴清華大學探望女兒途中，在清華校園裡被一株樹木砸死。張愛玲曾獲評教學名師，消息引發教育界關注，而清華大學直到事發六天後的昨天才發通報，且僅稱是外聘園林企業違規移除枯木造成，正啟動問責程序。引發大批網民怒批「都六天了還只在問責」。律師稱清華是否管理不當也應究責。

據紅星新聞報導，北京語言大學與清華大學僅隔一條馬路。多名知情者表示，張愛玲是15日在清華大學校園內騎共享單車要探望就讀清華的女兒途中被樹木砸中後離世。北京語言大學商學院一名學生表示，學校在16日發布了訃告，隨後17日在八寶山舉行了張愛玲老師的追悼會，不少學生感嘆張愛玲老師無法參加學生們的畢業典禮。

1967年出生的張愛玲是對外經濟貿易大學經濟學博士，北京語言大學商學院教授，中國管理現代化研究會國際商務談判專業委員會理事。先後在學術期刊上發表論文20餘篇，出版專著2部等。2009年入選北京市新世紀社科理論人才百人工程，2019年獲評北京語言大學第三屆教學名師。

據南方都市報，事發時張愛玲的女兒也在現場，張愛玲接受急救時，她女兒在旁喊「媽媽，媽媽，快醒過來」。一名目擊者說，事發地當時有砍樹施工，但現場並沒有拉警戒線，僅放置了一塊施工提示牌，事發時張愛玲正騎著自行車。

事發現場。(視頻畫面)
事發現場。(視頻畫面)

昨天下午，清華大學對此發布通報稱，6月15日17時許，為學校提供園林綠化養護服務的校外企業於校內焊接館附近違規進行枯樹移除作業，未採取必要的安全管理措施，致使樹木倒下時砸中正騎車經過的校內人員家屬，亦即張愛玲，經送醫搶救無效。學校正全力做好善後工作並配合相關部門進行調查處置，並啟動校內問責程序。

據極目新聞，湖北好律律師事務所主任陳亮表示，本案中學校是林木的所有人，如果學校選任企業不存在過錯，則應由校外企業對死者近親屬進行賠償。但如果學校對此違規行為存在疏漏，則可能構成共同侵權，應承擔部分責任。

湖北朋來律師事務所主任劉源波認為，清華大學是否需要承擔部分賠償責任，要看其是否存在管理不當的過錯。另外，園林綠化養護服務企業相關工作人員還可能存在涉嫌過失致死責任。

此事昨登上微博熱搜榜首，不少網民質疑為何事發六天了才曝光，且清華作為頂尖學府，對校園內的施工安全竟如此疏忽，且都六天了還僅處於問責？「清華怎麼會犯這種低級錯誤？」。

據報導，涉事公司為北京綠京華生態園林股份有限公司，據工商資料查詢平台，該公司涉司法案件多達45件。

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