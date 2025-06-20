北京語言大學系主任校園被樹砸身亡 清華大學回應了

取自新華社微博

北京語大學女教授、國際經濟與貿易系主任張愛玲日前在清華大學校園被樹木砸倒不幸離世，引起社會關注。清華大學20日向新華社記者回應此情況屬實。經調查發現，這起悲劇是與學校合作的第三方園林綠化養護服務企業違規作業所致。目前，學校正全力做好善後工作並配合相關部門進行調查處置，同時全面排除整改安全隱患。

清華大學相關負責人介紹，6月15日下午，與學校合作的某企業綠化養護隊伍工作人員在校園進行枯樹移除作業期間違規操作，未採取必要的安全管理措施，致使樹木倒下時砸中正騎車經過的北京語言大學教授張愛玲。學校在事故發生後第一時間聯繫救護車將傷者送往醫院搶救，後傷者經搶救無效不幸離世。張愛玲系校內人員家屬。

據悉，事故發生後，學校立即成立了專門工作小組，配合相關部門開展調查處置，全力做好善後工作，並啟動校內問責程序。清華大學相關負責人表示，這起事故教訓深刻，對悲劇的發生深感痛心，並向家屬表示深切歉意與哀悼。目前，學校正全面排除整改校園相關安全隱患，加強對第三方服務企業的監督管理，以堅決杜絕類似事件再次發生，並保障校園安全。

北京語言大學官方資料顯示，張愛玲教授出生於1967年，生前為該校國際經濟與貿易系主任，主要從事國際貿易與國際投資的教學與研究。

張愛玲主要從事國際貿易和國際投資等方面的教學與研究，先後在學術期刊發表論文20餘篇，出版專著2部、雙語教材2部，主持完成科學研究計畫5項。 2009年入選北市新世紀社科理論人才百人工程，2019年獲評北京語言大學第三屆教學名師。