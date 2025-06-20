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會紐西蘭總理盧克森 習近平：深化貿易和投資合作

記者陳政錄／即時報導
6月20日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的紐西蘭總理盧克森。新華社
6月20日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的紐西蘭總理盧克森。新華社

中國國家主席習近平20日，在北京會見就職後首次訪陸的紐西蘭總理盧克森。習近平表示，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。

據央視新聞，習近平20日上午，在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的盧克森。

習近平說，在中紐全面戰略夥伴關係開啟第二個10年之際，雙方要共同推動中紐關係在新的10年取得更大發展，更好造福兩國人民。

習近平強調，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。

他提到，中紐之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧。

習近平還說，今年是世界反法西斯戰爭勝利80週年和聯合國成立80周年，作為戰後國際秩序的建設者和維護者，中紐兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據中方發布，盧克森表示，紐中關係意義重大。紐方高度重視對華關係，將繼續奉行「一個中國政策」，願和中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動紐中關係取得更大發展。

盧克森還稱，當今世界充滿不確定性，國際社會期待中國發揮更大作用。紐方願和中方積極溝通協調，維護多邊貿易體制，共同應對全球挑戰。紐方支持中國明年舉辦亞太經合組織會議。

習近平 聯合國 紐西蘭

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