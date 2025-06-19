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懷集洪災後爆「零元購」亂象 打劫者嗆：報警沒用

中國新聞組／即時報導
網傳民眾除了將地面被水浸過的貨物搬走，連存放在樓上的正常貨物也不放過。(網路畫面)
網傳民眾除了將地面被水浸過的貨物搬走，連存放在樓上的正常貨物也不放過。(網路畫面)

廣東肇慶懷集縣日前遭遇史上最大洪災，全縣連日受淹，動員超過萬名搶險救援隊伍，全面投入搶險救災工作。但在洪水退去後，有連鎖零食店控訴遭哄搶，大批民眾無視店員阻攔，將店內貨物搬空，連收銀機裡的數千元也被偷走。據了解，當地網民疑似早前號召到零食店「零元購」，還揚言「法不責眾」；有人自稱搶到4箱即食麵，不但「一拳打爆店員眼角」，還嘲笑「報警有什麼用」，目前警方已介入調查。

綜合明報、九派新聞等媒體報導，據初步統計，懷集洪水造成全縣19個鄉鎮受災，受災人口18.3萬人，目前直接經濟損失約4125.71萬元（人民幣，約577萬美元）。目前，各地市正在做好搶險救援和救災復產工作，省市縣鎮村五級逾萬名搶險救援人員集聚懷集，全面投入搶險救災工作。

救援隊抵達現場後，沒有修整便立即投入救援，還有人連續作業20多個小時。廣東藍天救援隊隊長池翔表示，河水湧入街道形成水流，又因洪峰變得異常湍急，「衝鋒舟過綏江時，就像在漂流一樣。」

洪水退去後也傳出災後亂象，「趙一鳴零食」懷集城北店店主19日在抖音發帖，披露其零食店被哄搶場景，民眾除了將地面被水浸過的貨物搬走，連存放在樓上的正常貨物也不放過，甚至收銀機內的數千元現金亦遭偷走。短片顯示，店內擠滿前來搬物資的民眾，當中不乏長者、孩童。店員試圖阻止，無奈寡不敵眾，只好用手機拍下證據。

網傳民眾除了將地面被水浸過的貨物搬走，連存放在樓上的正常貨物也不放過。(網路畫面...
網傳民眾除了將地面被水浸過的貨物搬走，連存放在樓上的正常貨物也不放過。(網路畫面)

店主表示，由於當地斷電斷網，他還是收到街坊告知才知道店鋪被搶；他譴責災後哄搶的不法行為，更對經商環境表示失望，稱「投資千萬不要來懷集」。

網友對此直呼太可怕了，呼籲官方應嚴懲，「如果不抓他們，以後就別嘲笑美國的零元購」、「不狠狠處罰，以後這種事就多了」。

救援人員尋找被困人員。(南方日報)
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