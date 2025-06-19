中國商務部：加快審查稀土相關出口許可申請

中國商務部今天表示，依法、依規加快審查稀土相關出口許可申請。（路透）

中國商務部 今天表示，依法、依規加快審查稀土 相關出口許可申請，目前已經批准一定數量合規申請，將持續加強審批工作；統計數據顯示，中國5月出口稀土及其製品數量年減31.1%。

中國商務部發言人何亞東19日在例行記者會上表示，中國高度重視、維護全球產供鏈的穩定與安全，依法、依規不斷地加快審查稀土相關出口許可申請，已經依法批准一定數量的合規申請。

何亞東強調，將持續加強合規申請的審批工作，「中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易」。

中國政府從4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土與相關製品實施出口管制，中重稀土價值高、儲量少，具有戰略意義；稀土與相關製品出口管制導致供應緊張，被視作中美經貿談判得以推進的關鍵籌碼。

中國海關總署5月出口主要商品量值表顯示，稀土與相關製品出口數量7982噸，較去年同期驟減31.1%。據財新網12日報導，一名稀土行業分析師說，出口管制使出口流程拉很長，因為需要廠商拿出大量文件，這會使出口量驟減。

中國日本 商會會長本間哲朗於17日「中國經濟與日本企業2025年白皮書」發表會上表示，經與中國商務部會晤、提出意見後，少部分稀土出口許可獲得批准；希望中國後續在出口許可申請流程、出口許可審查能力等部分持續優化。

本間哲朗提到，4月4日起7種稀土與相關製品的出口管制生效，迄今2個多月，真正通過審批的許可不多；據媒體報導，部分日資汽車企業因為缺乏原料，被迫停止某款車型生產。

本間哲朗觀察，中美在瑞士日內瓦和英國倫敦會談後，中國對於出口許可審批速度沒有立刻地、快速地提升，推估出口管制資訊整理和系統建置還在處理中；日本商會期盼中國加強出口許可審查的能力。