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中國暗指美國：對以色列有特殊影響國家 應為以伊降溫

中央社台北17日電
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中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

針對以色列伊朗相互空襲，中國外交部發言人郭嘉昆今天暗指美國說，中方呼籲有關各方，特別是「對以色列有特殊影響的國家」應負起應有的責任，立即採取措施為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答土耳其媒體提問，中方如何看待美方對以色列的「單方面支持」時，作上述表示。

郭嘉昆表示，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益。拱火澆油、威脅施壓，無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾、擴大衝突。

他說，中方呼籲有關各方，特別是「對以色列有特殊影響的國家」應負起應有的責任，立即採取措施為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。

在以色列持續對伊朗發動大規模攻擊下，美國總統川普（Donald Trump）當地時間16日於加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會期間，透過自己的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，指「伊朗不能擁有核武。我說很多遍了！每個人應該立即撤出德黑蘭！」。

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