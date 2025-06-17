伊以衝突不樂觀？中國外交部稱迅速撤離伊以中國公民

以色列與伊朗已交戰五天，圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天。（路透）

伊以衝突局勢持續升溫，外界關注中國撤僑狀況，中國外交部發言人郭嘉昆17日指出，已有部分中國公民安全撤離至周邊國家，外交部及有關使領館正會同相關部門全力做好在伊朗 和以色列 的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。外界認為，中方撤僑意味著伊以衝突前景並不樂觀。

郭嘉昆表示，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作。伊以衝突爆發以後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發布有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。

而中東局勢也成為17日中國外交部回應熱點議題。

對於緩解伊以衝突，郭嘉昆稱，衝突爆發以來，中方同伊朗、以色列以及各方保持著溝通，推動停火止戰局勢降溫。有關國際組織也就當前的局勢發表了聲明。郭嘉昆強調，武力無法帶來持久和平，任何國際爭端都應通過對話協商解決，秉持共同安全理念，才能徹底解決各方合理關切。中方將繼續同有關各方加強溝通，勸和促談，避免地區局勢進一步動蕩。

此外，郭嘉昆表示，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益，拱火澆油，威脅施壓，無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾，擴大衝突。中方呼籲有關各方，特別是對以色列有特殊影響的國家，應負起應有的責任，立即採取措施，為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。

彭博報導，美國總統川普 16日呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭，幾小時前他敦促伊朗領導層簽署限制核協議，同時以色列也釋出持續打擊的訊號。