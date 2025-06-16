我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光業第一慘 美國人最想換工作產業TOP5

「實習醫生」男星罹漸凍人症 親吐嚴重症狀：右手臂已廢

4戰機護航習近平專機 哈薩克總統親接機

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
16日中午，國家主席習近平乘專機抵達阿斯塔納，應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫邀請，出席第二屆中國－中亞峰會。這是在機場貴賓樓內，兩國元首共同欣賞哈薩克斯坦少年兒童的文藝表演。(新華社)
16日中午，國家主席習近平乘專機抵達阿斯塔納，應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫邀請，出席第二屆中國－中亞峰會。這是在機場貴賓樓內，兩國元首共同欣賞哈薩克斯坦少年兒童的文藝表演。(新華社)

16日抵達哈薩克習近平，受到當地最高規格接待。習近平的專機進入哈薩克領空後，哈薩克空軍4架戰機隨即升空護航，當習近平抵達阿斯塔納機場時，更由哈薩克總統托卡耶夫親自率領高級官員，在烈日下熱情迎接，現場哈方人員熱烈歡迎習近平到訪，直升機也掛出兩國國旗巡飛，顯見當地政府的重視。

央視新聞報導，中國擴大中亞「朋友圈」，不只在哈薩克獲得斐然成績，也成功拉攏了塔吉克，成功開通中塔直飛航線。

載有173名旅客的中國南方航空CZ6051次航班，17日中午從北京飛往塔吉克首都杜尚別，這也是中國航司在兩國首都之間開通的首條直飛航線。

這趟首航由波音787機型執飛，後續將採用波音737-8型飛機執飛，每周兩班（周二、周六），往返北京大興國際機場、杜尚別國際機場。去程為北京時間下午5時許，航程約7小時；回程為當地時間晚上10時30分左右從杜尚別國際機場起飛，次日早上7時20分許抵達北京，航程約6小時。

據了解，中塔兩國建交30多年後一直沒有空中進出境點及直達航線，往返兩國的航班得繞行吉爾吉斯。直到2023年底，兩國民航部門克服在帕米爾高原飛行的技術障礙，才開通了新疆烏魯木齊往返杜尚別的往返航班。

38--習近平赴哈薩克受到當地最高規格接待，當專機一進入領空，哈薩克空軍4架戰機...
38--習近平赴哈薩克受到當地最高規格接待，當專機一進入領空，哈薩克空軍4架戰機即升空護航。(新華社)

哈薩克 習近平

上一則

安徽村民集體劫奪50萬公斤馬鈴薯 警方稱「法不責眾」

延伸閱讀

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次
習近平會中亞領導人 彭博：藉機擴大中亞「朋友圈」

習近平會中亞領導人 彭博：藉機擴大中亞「朋友圈」
習近平72歲生日 普亭發賀電祝他萬事如意

習近平72歲生日 普亭發賀電祝他萬事如意
強化與中亞關係 習近平赴哈薩克出席中國—中亞峰會

強化與中亞關係 習近平赴哈薩克出席中國—中亞峰會

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
馬女士說自己遭陌生男子刺胸口20多刀但僅一刀傷及肺部，是隆乳假體救了她一命。（取材自大河報）

29歲女被捅20多刀 靠假體撿回一命 網民：原來隆胸能當盔甲用

2025-06-14 06:30

超人氣

更多 >
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機