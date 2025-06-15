北京清華美女學霸重回網路 但父親稱「漂亮女生不適合做直播」

張沈心然稱想當老師。（取材自九派新聞）

北京清華大學高顏值學霸張沈心然迴避網路2年後，近日重回大眾視野，並在社交平台分享學習經驗，但張沈心然的父親認為「漂亮女生不適合直播」，暫時不同意女兒作短視頻，引發網友熱烈討論。

綜合九派新聞、紅星新聞報導，張沈心然在2022年以廣東省第17名的成績考入清華，並捐出十多萬高考 獎學金，幫助貧困學生，還因此登上過熱搜。目前就讀大三的張沈心然表示，她上大學的時候聽到一些言論，說她捐款是為了炒作，之後就可以做自媒體；為了證明自己捐款的初心，張沈心然刻意迴避出現在互聯網長達兩年。

這次重回網路，張沈心然表示：「都已經兩年了，他們可能都忘記我了，我希望可以以一個全新的身分出現。」並在社交平台分享學習經驗、進行vlog直播等，引發網友關注。

張沈心然認為愛美和學習並不衝突。她表示自己現在每天學滿8小時，每周閱讀500頁，還做身材管理，每周健身5到6次。她說：「實際上學霸有很多種類，不同的學霸是不一樣的。我就是一個很愛美的女生，這跟我學習沒有衝突。」她表示未來的理想職業是大學老師，「如果條件不足的話，就當中學老師也好。這個職業的成就感和意義感很足。」

對此，張沈心然父親發視頻回應女兒做短視頻直播。他表示：「女兒發的短視頻基本都能上熱門，也能接到廣告，直播也是幾萬人在線，但暫時不同意女兒做這件事，因為覺得太漂亮的女生不適合做直播。自己很支持大學生創業，但不能盲目瞎搞，要有策畫。」