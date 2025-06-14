金融時報：中國延遲批准350億美元美國半導體併購案

美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）在加州的總部。（路透）

據報導，美國政府收緊晶片出口規定、加劇貿易緊張局勢的數日後，中國反壟斷監管機構暫停批准一項價值350億美元的美國半導體合併案。

據英國金融時報13日的報導，中國國家市場監督管理總局已延遲批准模擬軟體供應商安矽思（Ansys）與美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）之間的擬議交易。

這項交易已獲得美國和歐洲的批准，目前正處於中國國家市場監管總局的最後審查階段。消息人士說，外界普遍預期該交易將在本月底前通過最後審核。

這次延期發生於美國政府上月底決定禁止包括新思科技在內的美企向中國出售某些晶片設計軟體之後。報導引述消息人士說，此舉加大了獲得中國審批的難度，但新思科技若能解決中方監管機構的擔憂，仍有可能獲得批准。

另一名消息人士警告，審查放緩更多是因為該協議本身的複雜性，而非中美貿易爭端。中國國家市場監督管理總局最初的審查時間表規定了180天的審查時間，但目前審查時間已超出這一期限。

報導說，新思科技執行長加齊（Sassine Ghazi）在上月28日的財報電話會議表示，公司「正在與國家市場監督管理總局積極合作和談判，以獲得中國監管部門的批准」，預計將於今年上半年完成交易。

公司文件顯示，合併協議的「失效日期」為2026年1月 15日。若交易屆時仍未完成，任何一方都可放棄而不受處罰。

這項聲明發布之際，美國和中國官員正試圖緩解貿易僵局。

美國總統川普 日前表示，美中已在倫敦同意恢復關稅 休戰。雙方上月剛在日內瓦首次達成協議。一名白宮 高級官員還表示，北京若加快稀土礦物的出口，華盛頓可能會放鬆一些技術出口限制。

報導表示，已有跡象顯示，美國禁令可能會有所鬆動。此前已停止向中國客戶銷售晶片的新思科技最近恢復了IP和硬體的發貨，但是電子設計自動化工具仍然禁止使用。