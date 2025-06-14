上海航空乘客行動電源突冒煙 眾人用礦泉水接力撲滅

6月13日，上海航空FM9449航班飛行過程中有旅客攜帶的行動電源冒煙。（圖／取自新京報）

中國飛機上又出現旅客不當使用行動電源 的情況，6月13日，上海航空FM9449航班飛行過程中有旅客攜帶的行動電源冒煙，該航班機組人員迅速介入處置，旅客使用礦泉水接力協助撲救。據悉，該航班飛行、落地均正常。

影片來源：聯合新聞網

中媒報導，同在機上的旅客王先生表示，當時飛機即將降落，有旅客使用行動電源充電，機艙內突然有煙霧瀰漫，還能看到火苗，機組人員和旅客合力進行處置，機艙廣播也提醒旅客保持安靜。

港媒報導，僅在6月，中國就發生多宗同類事件。6月10日，山東航 空SC1159航班因行動電源冒煙緊急處置，乘務組快速控制險情。6月5日，南方航空杭州至深圳航班起飛後因行動電源冒煙返航迫降。

飛機上行動電源的容量有嚴格的限制。中國民航局規定，額定能量不超過100Wh，無需航空公司批准；額定能量超過100Wh但不超過160Wh，經航空公司批准後方可攜帶。但大於160Wh的行動電源不可以帶上飛機。此外，在飛行過程中不得使用行動電源給電子設備充電。

央視指出，行動電源主要由電芯、電路板和外殼組成。電芯的主要材質是鋰離子電池或鋰聚合物電池。不合格的電芯和電路板都有可能引發自燃甚至爆炸。根據國家規定，正規上市的充電寶必須取得3C強制認證，並且標註在產品上。

如果行動電源外殼品質不佳，一旦發生擠壓、衝擊、摔落，行動電源內部電路和電芯極易出現短路、電芯漏液等問題，從而發生劇烈反應，就可能造成冒煙、起火、爆炸等嚴重後果。