紐西蘭總理將訪中 中國外交部：構建全新戰略夥伴關係

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於下週二訪問中國，期間預計與中國國家主席習近平見面。（路透）

中國外交部稍早宣布，應國務院總理李強 邀請，紐西蘭 總理盧克森將於6月17日至20日對中國進行正式訪問。中國外交部發言人林劍說，中方願和紐方一道，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐全面戰略夥伴關係。

林劍下午主持中國外交部例行記者會，他表示，此訪是盧克森就職以來首次訪華，正值中紐全面戰略夥伴關係開啟第二個10年。訪問期間，中國領導人將和盧克森分別舉行會見、會談，就中紐關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

林劍說，去年11月，中國國家主席習近平 在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見盧克森。李強成功訪問紐西蘭。兩國領導人一致同意加強對話合作，推動雙邊關係持續深入發展。

他表示，面對當前複雜多變的國際形勢，中方願和紐方一道，加強戰略溝通，增進政治互信，深化務實合作，鞏固傳統友誼，共同應對挑戰，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。

據路透報導，紐西蘭政府聲明表示，盧克森在訪中期間將與國家主席習近平、國務院總理李強以及歐盟領導人會晤。

不過，中國外交部早前也宣布，習近平將於16至18日，赴哈薩克出席第二屆中國—中亞峰會，這使得盧克森須等習近平回到中國後，兩人才能見面。