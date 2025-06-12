34歲劉月婷是誰？身價人民幣30億躍紐西蘭女首富

華人女企業家劉月婷登頂新西蘭女性富豪榜。（取材自紅星新聞）

紐西蘭 「國家商業評論」近日發布該國最新富豪榜，出生於中國北方、34歲的金融科技公司Airwallex（空中雲匯）聯合創始人劉月婷（Lucy Liu）以7億紐幣（約30.36億元人民幣）淨資產成為紐西蘭最富有女性，並在總榜中名列第30位，這是她首度登榜，也是紐西蘭史上第一位華人女首富。

據紅星新聞引述「國家商業評論」報導，Airwallex為企業提供全球支付服務，近期年收入達到7.2億美元，是全球發展最快的金融科技公司之一，劉月婷在該企業具體持股比率未公開，但2024年8月發表的「澳洲 金融評論報」文章估計，她的持股比率約6%到8%，這意味著她的帳面財富在6.18億澳元至8.65億澳元之間（約29.66億元人民幣至41.52億元人民幣）。

公開資料顯示，劉月婷還曾入選「2017福布斯中國30位30歲以下精英榜」以及2020、2021胡潤U30中國創業領袖等榜單。

劉月婷的父親是一位前股票交易員和科技企業家，她曾表示父親是自己最重要的影響者：「我從他身上學到了堅持和正直，創業需要犧牲。現在的我，作為一個母親也深有體會。」12歲時，她搬到了奧克蘭 ，就讀於聖卡斯伯特學院。後來在澳洲墨爾本大學學習金融。2015年她在墨爾本與他人共同創立Airwallex，該公司目前是全球發展最快的金融科技公司之一。

據報導，近日，Airwallex（空中雲匯）剛剛完成了3億美元F輪融資，此輪融資的估值達到62億美元，略高於2022年前一輪股權融資的56億美元。該公司聯合創始人兼首席執行官傑克·張表示，此次融資標誌著公司在賦能各國實體企業實現全球化發展方面邁出意義深遠的一步。

另據每日經濟新聞，劉月婷今年3月受訪時曾表示，在創業初期，Airwallex就已關注算法相關與AI相關的應用，通過人工智能科技，Airwallex提升約40%的上線時效。

在被問及「一位女性要成功創業，應具備哪些因素」時，劉月婷表示，「創業對每個人而言都是一件相當有難度的事。尤其是對女性而言，還面臨其他方面的挑戰，包括家庭與事業之間的平衡，子女養育教育時間與工作時間的分配等。要解決這些挑戰，女性創業者需要一個良好的、能支持自己創業的『系統』——無論是家庭支持，還是創業團隊支持等方面」。

此外，女性創業者在創業征途還需找到一批志同道合、可以幫助你實現創業目標的人。「就我個人而言，在Airwallex（空中雲匯）創業初期，我也遇到很多的挑戰與問題，所幸整個創始人團隊相互協同，共同努力解決這些挑戰與問題，讓企業保持快速發展趨勢」，她說。