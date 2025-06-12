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總市值達2兆 騰訊等220檔港股有望實現「H+A」股上市

記者謝守真／即時報導
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大陸近日發布「關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見」明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。中國經濟網指，新措施涉及220間在港上市公司將迎來「H+A」新機遇，總市值涉約16兆港元。(取自新華網)
大陸近日發布「關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見」明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。中國經濟網指，新措施涉及220間在港上市公司將迎來「H+A」新機遇，總市值涉約16兆港元。(取自新華網)

近日，中國國務院辦公廳、中共中央辦公廳發布「關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見」明確提出，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。有陸媒指出，此次新措施涉及220間在香港上市公司將迎來「H+A」新機遇，其中包括騰訊控股及小鵬汽車等，總市值涉約16兆港元（約2兆美金）。

據中國經濟網，上述意見明確，允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，依政策規定在深圳證券交易所上市。該政策為區域內已赴港上市的企業開啟了回歸A股市場、利用境內資本市場進一步發展的新管道。

同時，意見表示，在更高起點、更高層次、更高目標上深化改革、擴大開放，創造更多可複製、可推廣的新鮮經驗，更好發揮深圳在粵港澳大灣區建設中的重要引擎作用和在全國一盤棋中的輻射帶動作用，為全面建設社會主義現代化國家作出貢獻、提供範例。

Wind數據顯示，截至6月11日，在香港上市但未在A股上市的粵港澳大灣區企業共有220家，總市值約為16兆港元，其中不乏騰訊控股、小鵬汽車這樣的大型企業。具體來看，騰訊控股為廣東省企業，是全球領先的網路科技公司，市值達4.76兆港元（約0.6兆美金）；小鵬汽車為廣東省企業，是智慧電動汽車及自動駕駛技術公司，市值達1,557.10億港元（約198億美金）。

中國銀河證券首席策略分析師楊超認為，A股市場可望透過港股公司回歸深交所上市實現結構性擴容，同時推動A股市場估價體系與國際定價邏輯深度接軌，促進估價溢價向理性區間回歸。而港股市場將面臨流動性結構再調整，優質公司回歸A股可能加劇市場流動性分層。隨南向資金加速流入，港股通交易活躍度持續上升，有望對低估值藍籌股形成資金托底效應，並加速港股市場估值修復進程。

至於哪些在港掛牌的粵港澳大灣區企業，未來具備較強的投資價值？楊超回應時首先稱，具備低估值、高股息特性的「H+A」上市企業，因契合險資、養老金等中長期資金的配置需求，在外部不確定性增加與低利率環境下，兼具安全邊際與收益確定性，成為防禦性配置的核心。

再來，楊超指，科技賽道仍是中長期配置主線，雙重上市機制為硬科技企業提供跨市場融資支援，有望加速技術突破與產業轉化。另，政策提振下的大消費板塊，「H+A」模式推動消費企業整合境內外資源，新消費領域在雙市場資本支撐下，潛力釋放進程將進一步加快。

深圳數據經濟研究院金牛資管中心主任吳海峰指，深交所上市公司的質量能進一步提升，進而為投資者帶來新的價值增長，亦為A股帶來全新動能。

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